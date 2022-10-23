Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Ahmet Çakar: Fenerbahçe adım adım ilerliyor… Her geçen hafta aldığı sonuçlarla 'acaba bu sene o sene mi' dedirtmeye devam ediyor.
Ahmet Çakar: Fenerbahçe adım adım ilerliyor… Her geçen hafta aldığı sonuçlarla 'acaba bu sene o sene mi' dedirtmeye devam ediyor.
Önce şunu söyleyelim, Fenerbahçe çok fazla pozisyon üretemese de inanılmaz dominant oynayan, rakibe basan, sürekli defansı ileri çıkartıp rakibi ofsayta düşüren bir oyun tarzına sahip.
Oyunun kontrolünü hiçbir zaman rakibe vermiyorlar. Dün gece ilk 30 dakika Fenerbahçe, son paslarda hata yaptı.