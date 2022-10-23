Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Diego Rossi'nin golüyle mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, yazısında zorlu karşılaşmayı değerlendirdi ve hakem Zorbay Küçük'ün performansını yorumladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Ahmet Çakar: Fenerbahçe adım adım ilerliyor… Her geçen hafta aldığı sonuçlarla 'acaba bu sene o sene mi' dedirtmeye devam ediyor.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Önce şunu söyleyelim, Fenerbahçe çok fazla pozisyon üretemese de inanılmaz dominant oynayan, rakibe basan, sürekli defansı ileri çıkartıp rakibi ofsayta düşüren bir oyun tarzına sahip.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Oyunun kontrolünü hiçbir zaman rakibe vermiyorlar. Dün gece ilk 30 dakika Fenerbahçe, son paslarda hata yaptı.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Ama bu dakikadan sonra toparladılar ve özellikle Batshuayi ile yüksek ve yan toplarda pozisyonlar ürettiler.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

İkinci yarı fizik olarak gerçek Fenerbahçe ortaya çıktı.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Pozisyon olarak değil ama oyun ve mücadele yönünden rakibi ezdi.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Başakşehir'in hakkını yemeyelim… Çok iyi savunma yaptılar. Gerek takım savunması, gerekse bireysel savunmada başarılıydılar. Ama sadece 85 dakika dayanabildiler.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Sonradan oyuna giren Rossi'nin muhteşem vuruşuna kimsenin yapabileceği bir şey yoktu.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

F.Bahçe'de bazı oyuncular bitip tükenmek bilmeden oynuyorlar. Pek tabii ki bunların başında da Crespo geliyor.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Szalai'nin solda oynaması ne derece doğru bilemiyoruz. Özellikle ilk yarıda bu bölgeden çok akın yediler.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Aslında F.Bahçe'nin çok baskın oynadığı maçta her şey son dakikada berbat olabilirdi.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Lincoln çıkarken kaptırdı, yerden ortalanan topa da Aleksic iyi vurdu.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Başakşehir'in kaleye attığı bu ilk şut pek ala gol olabilirdi ama sahneye tartışılan isim Altay çıktı.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Hakem Zorbay Küçük, oyun genelinde fena değildi. Ama ilk yarıda Ömer Ali bilerek isteyerek top yanından geçerken koluyla dokundu. Penaltı olmalıydı.

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'

Ne hakem gördü, ne de VAR davet etti. Ama Zorbay'ın en önemli dezavantajı sahadaki duruşu ve vücut diliyle ürkek ve sahanın hakimi olmadığını hissettirmesi.

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