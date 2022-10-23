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Kadıköy boğası

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’ndaki son 8 maçını da kazanıp, tulum çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Kadıköy boğası

Fenerbahçe bu sezon Kadıköy'de rakiplerine korku salıyor. Ülker Stadı'nda oynadığı son 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Süper Lig'de sırasıyla Adana Demirspor'u 4-2, Kayserispor'u 2-0, Alanyaspor'u 5-0, Fatih Karagümrük 5-4, Başakşehir'i 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de kasırga gibi esti. Sarı-lacivertliler, Austria Wien'i 4-1, Dinamo Kiev'i 2-1, AEK Larnaca'yı 2-0 yendi. Bu 7 maçta 25 gol atan Kanarya, savunma anlamında da başarılıydı. Kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

KALEYİ GÖSTERMEDİ

Başakşehir ilk isabetli şutunu 90+3'te atabildi. Süper Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet alan Fenerbahce, son altı karşılaşmanın beşinde kalesini gole kapattı: Kayseri (2-0), Alanya (5- 0), Beşiktaş (0-0), K.Gümrük (5-4), Ankaragücü (3- 0), Başakşehir (1-0).

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