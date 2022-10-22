Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde başkan vekili Erol Bilecik, karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu.



Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un konuşmalarına cevap veren Bilecik, "Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara bu akşam göndereceğiz. Salı günü yorumlamalarını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.



İşte o sözler...



Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Hafta içinde adalet peşinde koşan, ahkam kesenleri gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara bu akşam göndereceğiz. Salı günü yorumlamalarını isteyeceğiz.

Bu konuda adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubuna da dikkat etmesi gerekir. Üslup her zaman haklı olmaktan çok daha önemli. Sanki olay yerinde bir şey var, katilini arayanlar, bulanlar... Hiç görmediğimiz kelimeler, üsluplar.

Futbol, Türkiye'de sahadan çok saha dışında oynanan bir hale dönmüş vaziyette. Futbolu, Fenerbahçe'nin 10 haftadır oynadığı gibi sahada oynamak gerekir.

Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyiz, kimsenin de hakkını yemeyiz.

Futbolu saha dışında oynadığınız zaman alakası olmayan istatistikleri düzeltmeye çalışıyorsunuz. Lafla peynir gemisi yürümez. Futbol saha içinde oynanan bir oyundur.