Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı laciverliler mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 09:11
Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – ANAHTAR: PRES

Kora-kor, dişe-diş bir maç izledik… Ankaragücü, Fenerbahçe'nin bütün oyun düzenini bozan, müthiş bir direnç gösterdi. Rakibi sahasında karşıladı, temaslı oynadı, pas yaptırtmadı, enerjilerini hiç eksiltmeden kontrolü vermediler. Fenerbahçe'nin de mazeretleri var. Belki de sezonun en verimsiz-temposuz maçını oynadılar. Klasik tabirle, "Yürüyecek halleri" yoktu. O hep övdüğümüz ön taraf baskısından sonuç alamadıkları gibi dakikalar geçtikçe, topun arkasına geçip sonuca oynamayı tercih ettiler.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarıda Jesus, iki kenar orta sahasına (Lincoln-İrfan Can) merkeze doğru yaklaştırıp, oyunu kilitledi. Bu kez rakiplerinin silahıyla oynuyordu. Valencia- Batshuayi ikilisi önde top tutamadı, daha tempolu Rossi-Pedro da oyunun mücadele kısmına geçti. Buna rağmen maçı rakibe net gol pozisyonu vermeden, üç golün yanında iki de karşı karşıya pozisyondan yararlanamayarak bitirdi.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maç yoğunluğu takımı çok yıpratmış, bu kadar düşük pas yüzdesiyle hiç oynamamışlardı. İkinci yarıdaki Jesus hamleleri de bu sıkıntının farkında olarak yapıldı. Skoru eline alıp, maçı kazanarak bitirmek ve haftanın kazançlısı olmak Fenerbahçe'ye nasip oldu.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maç eksiğiyle ikinci sıradalar, ligin gizli lideri durumundalar. Hafta içini maçsız geçirip, dinlenme ve iyileşme fırsatı da bulacaklar.

Fenerbahçe defansının oyunu önde kabul etmesi, hemen her maçın devre arasında veya sonunda tartışılıyor. Bu riskin anahtarı takımın hücum presi.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Buradaki sıkıntı Ömer Erdoğan'ın takımını daha görünür ve etkili yaptı. Bir gol atsalar rüzgarı arkalarına da alırlardı. Ama başka bir ayrıntı daha;

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

19 resmi maçta rakiplerinin 93 kez ofsayta düşmesi. Yani 'tehlikeli' denilen tarz tam bir tuzak haline gelmiş.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – MİLİMETRİK TAKTİK

Aslında Fenerbahçe için sıkıntılı maçlardan biriydi Ankaragücü karşılaşması… Zira 3. bölge oyuncuları çok hareketli, defans arkası koşular yapabilecek yetenekteydi.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Erken gelen Fenerbahçe golünün, Ankara ekibinin planlarını bozduğunu düşünüyor. Buna rağmen disiplinli oyundan taviz vermediler.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe 47.2 metreyle kalesinden en uzakta oynayan takım durumunda… Hal böyle olunca defans arkasına atılan yerden ve yüksek toplarda rakibin Altay'la karşı karşıya kalma olasılığı çok yüksekti. Sezon başından bu yana; bu Jesus taktiğini, "pamuk ipliğine bağlı" olarak değerlendirmiştim.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Lakin dün gece görüldü ki bunun adı "milimetrik taktik."

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Jorge Jesus'un bu kadar rahatça 3'lü savunmayı oynayabilmesinin, kaleye bu kadar uzak durabilmesinin bir nedeni var. Antrenmanlarda eminim en çok bu taktik üzerine çalışıyor.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ben nasılsa golü buluyorum, rakibi dar alana sıkıştırıp yapılan ofsayt tuzağına düşüreyim düşüncesi şimdiye kadar tıkır tıkır işledi. En zeki hücumculara, en çok kafası çalışan santrforlara, en hızlı forvetlere… Tekmili birden Jesus'un tuzağına düştü.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bundan sonra daha dikkatli olurlar mı bilinmez ama Fenerbahçeli savunmacılar bu taktiği ezberledi.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yorgunluğa rağmen 8 günde 3 maçta 10 gol atmayı başardı Fenerbahçe.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İyi çalışma, doğru taktik, kaliteli ayaklar yorgunluğa rağmen galip gelmeyi bildi.

DİĞER
Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenlerin nutku tutuldu! Hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay'a ikizi kadar benzeyen ablası...
Bartın Amasra'daki maden kazası sonrası çizmeli fotoğraf sembol oldu! 350 metre derinlikte 2 saat yaşam savaşı
Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..."
Beşiktaş'ta Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray ve Trabzon'un gündemindeydi! Rıdvan'dan transfer kararı
Efsane isimden F.Bahçe iddiası! "103 gol..."
İstanbul barajları doluluk oranı (18 Ekim Salı)
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve Trabzon'un gündemindeydi! Rıdvan'dan transfer kararı G.Saray ve Trabzon'un gündemindeydi! Rıdvan'dan transfer kararı 09:48
Jesus'a övgü dolu sözler! "Tehlikeli denilen tarz..." Jesus'a övgü dolu sözler! "Tehlikeli denilen tarz..." 09:11
Efsane isimden F.Bahçe iddiası! "103 gol..." Efsane isimden F.Bahçe iddiası! "103 gol..." 09:08
Kasımpaşa - Mersin İ.Y maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kasımpaşa - Mersin İ.Y maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 09:08
Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi 08:25
Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." 01:45
Daha Eski
Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." 01:45
Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı 01:32
Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı 01:32
Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz 01:17
Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz 01:17
Florya'da hoca krizi! Florya'da hoca krizi! 01:05