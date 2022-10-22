Haberler Fenerbahçe Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde

Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe'de yükselen form grafiği futbolcuların performansıyla birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avrupa'nın birçok kulübü sarı-lacivertli oyuncuları yakından takip ederken Crespo istatistiklerde de bir numara oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 09:27
Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe, hem Avrupa hem de Süper Lig'de yoluna devam ediyor.

Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde

Son olarak Ankaragücü'nü deplasman da 3-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürmek istiyor.

Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde

Futbolcuların sergilemiş olduğu performans ve tempolu oyun hem Avrupa hem de Süper Lig'de dikkatleri üzerine çekti.

Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa'nın önemli kulüpleri, başarılı oyuncular için harekete geçmiş durumda.

Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde

Geçen sezon başında sessiz sedasız Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo şu anda transferin en büyük gözdelerinden birisi...

Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde

Vitor Pereira döneminde müthiş bir çıkış yakalayan Portekizli yıldız, Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından daha da üstüne koydu.

Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde

Şu anda takımın en kilit oyuncularından biri olan Crespo, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda.

Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde

İSTATİSTİKLERDE AVRUPA'NIN EN İYİSİ

Fenerbahçe'nin dinamosu Miguel Crespo, Avrupa'da da adından söz ettiriyor.

Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde

Portekizli en değerli 10 ligde 90 dakika başına rakip sahada 4.24 ortalama ile en fazla top kazanan orta saha oyuncusu oldu.

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