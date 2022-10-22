Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde

Fenerbahçe, hem Avrupa hem de Süper Lig'de yoluna devam ediyor.
Fenerbahçe, hem Avrupa hem de Süper Lig'de yoluna devam ediyor.
Son olarak Ankaragücü'nü deplasman da 3-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürmek istiyor.
Futbolcuların sergilemiş olduğu performans ve tempolu oyun hem Avrupa hem de Süper Lig'de dikkatleri üzerine çekti.
Avrupa'nın önemli kulüpleri, başarılı oyuncular için harekete geçmiş durumda.
Geçen sezon başında sessiz sedasız Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo şu anda transferin en büyük gözdelerinden birisi...
Vitor Pereira döneminde müthiş bir çıkış yakalayan Portekizli yıldız, Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından daha da üstüne koydu.
Şu anda takımın en kilit oyuncularından biri olan Crespo, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda.
İSTATİSTİKLERDE AVRUPA'NIN EN İYİSİ
Fenerbahçe'nin dinamosu Miguel Crespo, Avrupa'da da adından söz ettiriyor.
Portekizli en değerli 10 ligde 90 dakika başına rakip sahada 4.24 ortalama ile en fazla top kazanan orta saha oyuncusu oldu.