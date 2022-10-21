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Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde zorlu maça hazır hale geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 20:25
Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

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