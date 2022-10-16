Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! İşte o maçlar

Jorge Jesus ve öğrencileri daha sonra da sırasıyla 30 Ekim'de deplasmanda İstanbulspor, 3 Kasım'da Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev'le, 7 Kasım'da Kadıköy'de Sivasspor ve 12 Kasım'da bir kez daha içeride Giresunspor'la maçlar yapılacak.