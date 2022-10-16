Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! İşte o maçlar

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de esas zorlu mesai şimdi başlıyor.
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de esas zorlu mesai şimdi başlıyor.
Sarı-lacivertliler arka arkaya çıkacağı 3 resmi maçtaki sonuçlarla Dünya Kupası arasına nasıl gireceğini şekillendirecek.
Jorge Jesus ve takımı, pazartesi akşamı Ankaragücü deplasmanında önemli bir lig mücadelesine çıkacak.
Beşiktaş-Trabzonspor maçının da olduğu haftada Fenerbahçe'nin Ankara'da elde edeceği bir galibiyet büyük önem taşıyacak.
Sarı-lacivertli ekip 22 Ekim Cumartesi günü de sahasında ligdeki zirve rakiplerinden Başakşehir'i ağırlayacak.
Şampiyonluk yolundaki önemli adaylardan Başakşehir'e karşı da kritik bir sınav verilecek.
Hemen ardından 27 Ekim Perşembe günü de Kadıköy'de bir zorlu maç daha oynanacak.
Avrupa Ligi'nde ilk 2 sıra garantilense de liderlik için Rennes'e karşı mücadele edilecek.
Rennes'e karşı alınacak bir galibiyetle sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nde liderliği garantileyecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Jorge Jesus ve öğrencileri daha sonra da sırasıyla 30 Ekim'de deplasmanda İstanbulspor, 3 Kasım'da Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev'le, 7 Kasım'da Kadıköy'de Sivasspor ve 12 Kasım'da bir kez daha içeride Giresunspor'la maçlar yapılacak.
Daha sonra da 2022 Dünya Kupası başlayacak, takım 40 günü bulan bir araya çıkacak.
Fenerbahçe, Dünya Kupası arası öncesi Türkiye Kupası maçlarına çıkmayacak.
Sarı-lacivertliler kupaya 5. turdan dahil olacak. 5. tur maçları da 20-22 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacak. Dünya Kupası başlayana kadar Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 6 resmi maça çıkacak Fenerbahçe sadece bir kez İstanbul dışına çıkacak.
Milliyet'in haberine göre; pazartesi akşamı Ankara'da oynanacak Ankaragücü deplasmanı sonrası sarı-lacivertliler bir daha şehir dışına gitmeyecek.
Ankaragücü deplasmanından sonra Süper Lig'deki 4 karşılaşma da İstanbul'da oynanacak. Kadıköy harici tek maç ise İstanbulspor'la yapılacak.
Avrupa Ligi'ndeki Rennes karşılaşması da yine Kadıköy'de gerçekleşecek. Sadece 3 Kasım'da Dinamo Kiev'le deplasmanda bir maç olacak.
Sarı-lacivertlilerde gözler bir yandan da sakat oyuncuların üzerinde duruyor. Jorge Jesus ve teknik heyeti Ankaragücü maçı öncesi sakatlığı olan futbolcuları henüz yetişmiyor.
Willian Arao ve Joshua King'in gelecek haftaki Başakşehir maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş'ın ise daha sonra takıma katılacak.
EN ÖNEMLİ SINAV
Bu sezon İstanbul ağırlıklı bir fikstürden geçen Fenerbahçe, en zor deplasmanlarından birine pazartesi günü Ankara'da Eryaman Stadı'nda çıkacak. Ankaragücü karşısında rakip tribünlerin yoğun bir atmosfer yaratması bekleniyor.
Bu sezon sadece benzer bir deplasman atmosferini Fransa'da Rennes karşılaşmasında gören sarı-lacivertliler pazartesi de Ankaragücü önünde önemli bir test maçı oynayacak.
İŞTE KALAN MAÇLAR
16 Ekim: Ankaragücü (D)
22 Ekim: Başakşehir
27 Ekim: Rennes
30 Ekim: İstanbulspor (D)
3 Kasım: Dinamo Kiev (D)
7 Kasım: Sivasspor
12 Kasım: Giresunspor