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Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu

Son dakika haberleri... Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Christop Daum'dan üzücü haber geldi. Alman teknik direktör, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 13:49 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 13:49
Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.

Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımlayarak, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln'de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Daum, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." görüşlerine yer verdi.

Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulundu.

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