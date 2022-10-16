FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Kraft'tan Altay Bayındır'la ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ben Fenerbahçe'de Altay ile çalışırken isim vermiyorum, Altay'ı Bundesliga'nın en önemli takımlarından birisi almak istedi. Beni aradılar, bana sordular. Ben de bunu sayın başkana ilettim. Ne yapalım diye. O da bana sordu, hatta başka yerlerden de teklifler varmış. Premier Lig ve Bundesliga'dan başka birkaç takım daha Altay için aramış. Başkan da bana sordu. Ben de kendisine bir yıl daha burada kalmalı, bir sene sonra çok daha iyi şekilde onu Fenerbahçe'ye çok para kazandıracak şekilde vermekten yana olduğumu söyledim.