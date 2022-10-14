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Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv: 86-71 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Temsilcimizin sahasında oynanan mücadele 86-71'lik skorla sarı-lacivertlilerin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 22:59
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv: 86-71 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaştı. Mücadele 86-71'lik skorla sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandı.

EuroLeague'e hızlı başlayıp 2'de 2 yapan sarı-lacivertliler, ilk hafta maçında ise Bayern Münih'i mağlup etmişti.

PERİYOTLAR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 23-20 Maccabi Tel Aviv

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 46-32 Maccabi Tel Aviv

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 65-52 Maccabi Tel Aviv

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 86-71 Maccabi Tel Aviv

Kanarya, EuroLeague'de önümüzdeki maçta Asvel'i konuk ederken, Maccabi Tel Aviv de evinde Monaco'yu ağırlayacak.

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