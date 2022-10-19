Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia

Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, sezon başında kadrosunda büyük bir değişime gitmiş ve takımın başına Jorge Jesus'u getirmişti.
Yönetim, Portekizli hocanın gösterdiği başarılı performans sonrası harekete geçti.
A Bola'da yer alan ve aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Fenerbahçe, Jorge Jesus'a sözleşme yenileme teklifinde bulundu.
68 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında Kanarya ile 1 senelik anlaşma sağlamıştı.
Haberde, sarı lacivertlilerin Jesus'a 2026 yılına kadar kontrat teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Bunun yanı sıra Jesus'un, Fenerbahçe'de başarılı sonuçlar aldığına dikkat çekildi ve tarih yazdığı belirtildi.