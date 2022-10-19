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Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia

Fenerbahçe'de kısa sürede gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Jorge Jesus için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Portekiz basınına göre sarı lacivertliler Jesus'a yeni sözleşme teklifi sunacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 19:02
Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia

Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia

Sarı lacivertliler, sezon başında kadrosunda büyük bir değişime gitmiş ve takımın başına Jorge Jesus'u getirmişti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia

Yönetim, Portekizli hocanın gösterdiği başarılı performans sonrası harekete geçti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia

A Bola'da yer alan ve aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Fenerbahçe, Jorge Jesus'a sözleşme yenileme teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia

68 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında Kanarya ile 1 senelik anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Flaş iddia

Haberde, sarı lacivertlilerin Jesus'a 2026 yılına kadar kontrat teklifinde bulunduğu kaydedildi.

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