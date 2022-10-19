Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin hem Avrupa hem de Süper Lig'de gösterdiği performansla birlikte teknik direktör Jorge Jesus'a övgüler yağmaya devam ediyor. Kadro rotasyonunda herkesi hazır tutan Portekizli çalıştırıcı, her futbolcusundan yararlanmaya çalışıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 15:33 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 15:55
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde arka arkaya maçlarını kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un uyguladığı rotasyonlar futbol kamuoyunda bir numaralı gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

Portekizli çalıştırıcı göreve başladığından beri 19 resmi maçta hep farklı 11'ler sahaya sürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

Özellikle son dönemdeki yoğun maç trafiğinde her maç en az 5-6 futbolcu değiştiriliyor. Buna karşın takım golleri atmaya devam ediyor, 3 puanlar geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

ANTRENMAN PROGRAMI

Portekizli çalıştırıcı ortaya koyduğu rotasyon planıyla adeta hocalık dersi veriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

Deneyimli teknik direktör her bir oyuncusunu her an kullanacakmış gibi hazır tutuyor. Kadrodaki genç ya da tecrübeli demeden tüm öğrencilerini kullanmak isteyen Jesus, antrenman programlarını buna göre ayarlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

Sezon başından beri çok sıkı ve disiplinli çalışan takım bunun meyvele-rini topluyor. Artık Fenerbahçe'de yedek oyuncu kavramı ortadan kalktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

HERKESE EŞİT ŞANS

Sarı-lacivertli takımda nerdeyse bütün futbolcular artık gerçek bir as futbolcu oldu. Herkesin klasik olarak bildiği 'ideal 11' tanımını kaldıran Jorge Jesus, kadrosundaki tüm oyunculara eşit oranda şans veriyor, futbolcular her maç oynayacakmış gibi kendini hazırlamak zorunda kalıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

En bariz örnek de Avrupa Ligi'nde son maçta Larnaca deplasmanındaki ilk 11'den 5 futbolcu, önceki gün ligdeki Ankaragücü mücadelesinde yedek bekledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

HEP TERS KÖŞE

Jorge Jesus ilk 11'leri ve formasyonlarıyla herkesi ters köşe bırakıyor. Larnaca'da Arda Güler'i ilk 11 çıkarması, Lincoln'ü zaman zaman sol beke çekmesi, orta sahada sürekli merkezi değiştirmesi, hücum hattındaki rotasyonları ve farklı formasyonlar denemesiyle dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

Jesus en çok Altay, Szalai, Valencia ve Rossi'yi kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

FARKLI FORMASYONLAR

Sarı-lacivertlilerin en büyük avantajlarından biri teknik direktör Jorge Jesus'un rakip hocalar tarafından çözülemez olması.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

İdeal bir ilk 11 belirlenmediği ve her maç bir sürpriz olduğu için rakip teknik adamlar Fenerbahçe'yi analiz etmede zorlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

Ayrıca takımın belirli bir formasyonu da bulunmuyor. Her maç farklı olarak 3'lü, 4'lü ve hatta 5'li formasyonlarla oynanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

29 FUTBOLCUYA SÜRE

Jesus bu düzeni sadece Süper Lig'de değil, Avrupa Ligi'nde de uyguluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus ezberleri bozuyor! Tam 29 futbolcu...

Milliyet'in derlediği habere göre, Sezon başından beri 19 resmi maça çıkan ve her birinde farklı ilk 11 çıkaran Jesus, bu zamana kadar da toplamda 29 farklı futbolcuya şans verdi.

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