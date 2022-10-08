Ferdi 23’lük oldu

Ferdi Kadıoğlu 23 yaşına girdi. 7 Ekim 1999'da Hollanda'nın Arnhem şehrinde dünyaya gelen Kadıoğlu, A Milli Takım tercihini ay-yıldızlı ekipten yana kullanmıştı. Yönetim, Kadıoğlu için sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayınlayarak, "Mutlu yıllar Ferdi" dedi.
Ferdi Kadıoğlu 23 yaşına girdi. 7 Ekim 1999'da Hollanda'nın Arnhem şehrinde dünyaya gelen Kadıoğlu, A Milli Takım tercihini ay-yıldızlı ekipten yana kullanmıştı. Yönetim, Kadıoğlu için sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayınlayarak, "Mutlu yıllar Ferdi" dedi.