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FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferi olay olan Armindo Bruma ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle UEFA listesine adı bildirilmeyen ve son durumu merak konusu olan Portekizli oyuncu geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 18:52
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

Yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'nin Bruma transferi olay oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

PSV Eindhoven'dan kiralanan 27 yaşındaki futbolcu sezon başında aldığı süreleri iyi değerlendiremedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

Ardından bir de hamstring sakatlığı yaşayan Portekizli oyuncu, UEFA kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

Gözden çıkarıldığı iddia edilen Bruma'nın adı transferde birçok takımla anıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in transferde devrede olduğu öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

Taraflar arasında görüşmeler gerçekleşse de oyuncunun maaşının Maccabi'ye yüksek gelmesi nedeniyle transfer rafa kalktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de kalan Bruma, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

"PROJEYE SADIK KALACAK"
İtalyan medyasından Rudy Galetti'nin haberine göre; Bruma, Fenerbahçe'nin projesine bağlı kalmaya tamamen devam edecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

Söz konusu haberde; Portekizli oyuncunun, kendisini sarı-lacivertlilere gelmeye ikna eden Jorge Jesus'u hayal kırıklığına uğratmak istemediği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

UEFA listesinden çıkarılmasının Bruma'yı şaşırttığı ancak elinden gelenin en iyisini yapmakta kararlı olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de 5 maçta forma giyen Bruma, 1 asistle oynadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

Her iki kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncu, forvet arkasında da oynayabiliyor.

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