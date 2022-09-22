FENERBAHÇE HABERİ: Bruma kararını verdi! Jorge Jesus...

Yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'nin Bruma transferi olay oldu.
Yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'nin Bruma transferi olay oldu.
PSV Eindhoven'dan kiralanan 27 yaşındaki futbolcu sezon başında aldığı süreleri iyi değerlendiremedi.
Ardından bir de hamstring sakatlığı yaşayan Portekizli oyuncu, UEFA kadrosunda yer almadı.
Gözden çıkarıldığı iddia edilen Bruma'nın adı transferde birçok takımla anıldı.
Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in transferde devrede olduğu öne sürülmüştü.
Taraflar arasında görüşmeler gerçekleşse de oyuncunun maaşının Maccabi'ye yüksek gelmesi nedeniyle transfer rafa kalktı.
Fenerbahçe'de kalan Bruma, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
"PROJEYE SADIK KALACAK"
İtalyan medyasından Rudy Galetti'nin haberine göre; Bruma, Fenerbahçe'nin projesine bağlı kalmaya tamamen devam edecek.
Söz konusu haberde; Portekizli oyuncunun, kendisini sarı-lacivertlilere gelmeye ikna eden Jorge Jesus'u hayal kırıklığına uğratmak istemediği ifade edildi.
UEFA listesinden çıkarılmasının Bruma'yı şaşırttığı ancak elinden gelenin en iyisini yapmakta kararlı olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de 5 maçta forma giyen Bruma, 1 asistle oynadı.
Her iki kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncu, forvet arkasında da oynayabiliyor.
Portekizli futbolcu, ülkesinin milli takımında 9 karşılaşmada forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Bruma'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.