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Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren, UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk maçından 4 puan çıkarak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı soru işareti yarattı. Sarı-lacivertlilerde, yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefinde olan 24 yaşındaki kaleciyle ilgili flaş bir karar alınması bekleniyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 08:59
Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

Yeni sezon öncesi takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de oynanan futbol göz dolduruyor.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

Hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertlilerde sergilenen oyun, futbol kamuoyunun takdirini kazanmış durumda.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

Yarıştığı kulvarlarda yoluna tam gaz devam etmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, neredeyse süre alan tüm futbolculardan katkı almayı başardı.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

Sarı-lacivertlilerde dikkat çeken konulardan biriyse kaleci Altay Bayındır'ın performansı oldu...

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

24 yaşındaki kaleci, sezon başından bu yana eleştiri oklarının hedefi halinde gelmiş durumda.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

Rennes maçında yenilen iki golde de kaleden çıkma konusunda tereddüt yaşayan Altay, son haftalardaki formsuzluğu ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

Sabah'ın haberine göre; 24 yaşındaki kalecinin performansında düzelme olmaması halinde Jorge Jesus tarafından kulübeye çekilme ihtimali oldukça yüksek.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat'ın önümüzdeki haftalarda ilk 11'de yer alabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

İrfan Can, 16 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı Rezerv Lig maçında forma giymiş ancak takımının sahadan 3-0 mağlup olmasının önüne geçememişti.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki file bekçisi, Arabayatağı, Bursa Yolspor ve Ankaragücü altyapılarında da forma giydi.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

1.98 boyundaki kaleci, 2015 yılında Ankaragücü ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

4.5 yıl boyunca Başkent temsilcisinin formasını terleten Altay Bayındır, 2019 yılında 1.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maça çıkan Altay, kalesinde 13 gol gördü.

Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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