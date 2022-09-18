Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Önümüzdeki haftalarda...

Yeni sezon öncesi takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de oynanan futbol göz dolduruyor.
Yeni sezon öncesi takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de oynanan futbol göz dolduruyor.
Hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertlilerde sergilenen oyun, futbol kamuoyunun takdirini kazanmış durumda.
Yarıştığı kulvarlarda yoluna tam gaz devam etmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, neredeyse süre alan tüm futbolculardan katkı almayı başardı.
Sarı-lacivertlilerde dikkat çeken konulardan biriyse kaleci Altay Bayındır'ın performansı oldu...
24 yaşındaki kaleci, sezon başından bu yana eleştiri oklarının hedefi halinde gelmiş durumda.
Rennes maçında yenilen iki golde de kaleden çıkma konusunda tereddüt yaşayan Altay, son haftalardaki formsuzluğu ile dikkat çekiyor.
Sabah'ın haberine göre; 24 yaşındaki kalecinin performansında düzelme olmaması halinde Jorge Jesus tarafından kulübeye çekilme ihtimali oldukça yüksek.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat'ın önümüzdeki haftalarda ilk 11'de yer alabileceği konuşuluyor.
İrfan Can, 16 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı Rezerv Lig maçında forma giymiş ancak takımının sahadan 3-0 mağlup olmasının önüne geçememişti.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
Altay Bayındır, 14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki file bekçisi, Arabayatağı, Bursa Yolspor ve Ankaragücü altyapılarında da forma giydi.
1.98 boyundaki kaleci, 2015 yılında Ankaragücü ile profesyonel sözleşme imzaladı.
4.5 yıl boyunca Başkent temsilcisinin formasını terleten Altay Bayındır, 2019 yılında 1.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maça çıkan Altay, kalesinde 13 gol gördü.
Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.