FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Fenerbahçe yönetimi, takıma uzun zamandır özlenen ruhu getiren Jorge Jesus'la sözleşme yenileyeceği kaydedilmişti.
Fenerbahçe yönetimi, takıma uzun zamandır özlenen ruhu getiren Jorge Jesus'la sözleşme yenileyeceği kaydedilmişti.
Kanarya, hem performansı hem de saha kenarında maçı yaşayışıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Portekizli çalıştırıcının sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastığı ifade edilmişti.
Ali Koç yönetiminin, resmi girişimler için 2022 Dünya Kupası için liglere verilecek arayı beklediği öne sürülmüştü.
Milli arada Portekizli teknik adamın menajerinin İstanbul'a davet edileceği iddia edilmişti.
Takımın başına geçmeden önce bazı çekingeleri olduğu gerekçesiyle bir yıllık sözleşmeye imza atan Jesus'um burada çok mutlu olduğu ve bu yüzdem yeni teklife sıcak baktığı ifade edilmişti.
Fenerbahçe'nin sezon başında teknik direktörlük görevine getirdiği Jorge Jesus için Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
PORTEKİZ BASININDAN OLAY İDDİA!
aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın Portekiz basınından derlediği haberde, sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus'un takımda mutlu olmadığını ve Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğünü iddia edildi.
Haberin detayında, tecrübeli teknik adamın takım arayışına başlayarak Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya yakın isimlerle temasa geçtiği ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE FARK YARATTI!
Sarı-lacivertli takımın başına sezon başında geçen Jorge Jesus, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisin kazandı.
Geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi alan Kanarya; oynadığı futbol ve aldığı bol gollü galibiyetlerle beklentileri fazlasıyla karşıladı.
Bol aksiyonlu hücum futbolu beğeni toplarken, takımda 90 dakika herkes savaşıyor.
İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKTİ!
Süper Lig'de en çok gol atan, net gol pozisyonuna giren, başarılı atak aksiyonu yapan, rakip sahada top kazanan takım olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bir başka başarısı henüz 6'ncı haftada 12 farklı oyuncunun gol atması.
Süper Lig'de 15 takım henüz toplamda 12 gole ulaşamadı.
Kanarya ise 20 kez fileleri sarstı ve gol atmayan oyuncu parmakla gösteriliyor.
Bir maç eksiğiyle 6'ıncı sırada yer alan sarı-lacivertliler, ara sonrası Beşiktaş derbisini de kazanmayı hedefliyor.