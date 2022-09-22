Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlamak ve Avrupa'da başarı elde etmek istiyor. Yükselişe geöen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldl. Portekiz basını tecrübeli teknik adamın Brezilya Ligi ekibiyle görüşme halinde olduğunu yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 18:16
FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Fenerbahçe yönetimi, takıma uzun zamandır özlenen ruhu getiren Jorge Jesus'la sözleşme yenileyeceği kaydedilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Kanarya, hem performansı hem de saha kenarında maçı yaşayışıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Portekizli çalıştırıcının sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastığı ifade edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Ali Koç yönetiminin, resmi girişimler için 2022 Dünya Kupası için liglere verilecek arayı beklediği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Milli arada Portekizli teknik adamın menajerinin İstanbul'a davet edileceği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Takımın başına geçmeden önce bazı çekingeleri olduğu gerekçesiyle bir yıllık sözleşmeye imza atan Jesus'um burada çok mutlu olduğu ve bu yüzdem yeni teklife sıcak baktığı ifade edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Fenerbahçe'nin sezon başında teknik direktörlük görevine getirdiği Jorge Jesus için Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

PORTEKİZ BASININDAN OLAY İDDİA!

aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın Portekiz basınından derlediği haberde, sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus'un takımda mutlu olmadığını ve Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğünü iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Haberin detayında, tecrübeli teknik adamın takım arayışına başlayarak Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'ya yakın isimlerle temasa geçtiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

FENERBAHÇE'DE FARK YARATTI!

Sarı-lacivertli takımın başına sezon başında geçen Jorge Jesus, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisin kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi alan Kanarya; oynadığı futbol ve aldığı bol gollü galibiyetlerle beklentileri fazlasıyla karşıladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Bol aksiyonlu hücum futbolu beğeni toplarken, takımda 90 dakika herkes savaşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKTİ!

Süper Lig'de en çok gol atan, net gol pozisyonuna giren, başarılı atak aksiyonu yapan, rakip sahada top kazanan takım olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bir başka başarısı henüz 6'ncı haftada 12 farklı oyuncunun gol atması.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Süper Lig'de 15 takım henüz toplamda 12 gole ulaşamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Kanarya ise 20 kez fileleri sarstı ve gol atmayan oyuncu parmakla gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş iddia! Jorge Jesus'un görüştüğü takımı açıkladılar

Bir maç eksiğiyle 6'ıncı sırada yer alan sarı-lacivertliler, ara sonrası Beşiktaş derbisini de kazanmayı hedefliyor.

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