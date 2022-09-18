FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un şifresi belli oldu! İsmail Yüksel, Crespo ve Arao...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna emin adımlarla ilerlerken, tecrübeli teknik adamın neredeyse her maçta farklı bir varyasyonla sahaya çıkması, futbolseverleri şaşırtıyor. Buna karşın Jorge Jesus'un stratejisinin başarılı olması, kadroda yer alan tüm futbolcuların, sonradan oyuna girseler dahi üstün performans göstermesi, Portekizli teknik adamın başarısı olarak gösteriliyor. Bununla beraber Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörünün saha içindeki 'kritik' olarak addettiği bölge belli oldu. İşte ayrıntılar...
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de taktik formasyonlar da en çok konuşulan konular arasında duruyor.
3'lü savunmaya daha yakın duran ama zaman zaman 4'lü savunma denemekten de çekinmeyen teknik direktör Jorge Jesus için esas olarak orta sahada 6 numaralar önem taşıyor.
Çünkü her iki sistemde de oyunun dengesini sağlamak adına 6 numaralara büyük iş düşüyor.
Milliyet'in haberine göre, bu sezon özelinde de kadroda İsmail Yüksek, Miguel Crespo ve Willian Arao'nun performansı herkesin içini rahatlatıyor.
3 oyuncunun da formda görüntü çizmesi ve takıma uyum sağlamaları teknik heyetin elini güçlendiriyor.
Jorge Jesus, bu 3 ismi rotasyonlu bir şekilde aynı verimlilikte kullanıyor.
Arao-İsmail, Arao-Crespo, Crespo-İsmail gibi ikili olarak da 6 numaralarını değerlendiren Portekizli hoca, bazı zamanlarda da bu isimleri tek başlarına görevlendiriyor.
Bu sezon 13 resmi maç oynayan Fenerbahçe'de Arao 10 karşılaşmada, İsmail ve Crespo da 8 mücadelede forma giydi.
Rennes maçında İsmail Yüksek'in performansı alkış toplarken, bir hafta önce de Dinamo Kiev önünde Arao-Crespo ikilisi olumlu işler yapmıştı.
Şu anda Süper Lig'de de diğer rakiplerle kıyaslandığında en hazır ve en geniş 6 numara rotasyonu Fenerbahçe'de bulunuyor.
"5 DAKİKA DAHA OLSAYDI MAÇI KAZANIRDIK" Jorge Jesus, Rennes maçı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;
"2-0'dan geri geldik bugün. Dolayısıyla iyi bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Takımım maçın sonuna kadar inanmayı bırakmadı. Yapmış olduğumuz oyuncu değişiklikleri golleri bulmamızda yardımcı oldu. Eğer maç 5 dakika daha uzun olsaydı bu maçı kazanırdık.
Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün gösterdik ki kim oynarsa oynasın seviyemizi hep yüksek tutmayı becerebiliyoruz. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Onları da tebrik ediyorum.
Bu iki takıma (Dinamo Kiev, Rennes) karşı iyi sonuç aldık ama bu fikrim devam ediyor. Rennes Avrupa'nın en üst düzey 5 liginden birinin takımı. Tehlikeli ve güçlü bir takım. Kiev de her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takım. Gruplardaki ilk maçtan önce de söylemiştim. Fikrim hala aynı. Dinamo Kiev ve Rennes bu grubun favorileri.
Tribünden bir taraftarın Fenerbahçe yedek kulübesindeki oyunculara laf söylemesi normal bir durum değil ama bu tarz şeyler olabiliyor. Bu tarz durumlarda bir şey yapamıyorsunuz. Orada çok da fazla bir şey olmadı. 1 puan aldık. Son 15 dakikada takımım çok yürekli bir mücadele gösterdi. Özgüvenli bir görüntü sergiledi."