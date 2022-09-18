FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un şifresi belli oldu! İsmail Yüksel, Crespo ve Arao...

Tribünden bir taraftarın Fenerbahçe yedek kulübesindeki oyunculara laf söylemesi normal bir durum değil ama bu tarz şeyler olabiliyor. Bu tarz durumlarda bir şey yapamıyorsunuz. Orada çok da fazla bir şey olmadı. 1 puan aldık. Son 15 dakikada takımım çok yürekli bir mücadele gösterdi. Özgüvenli bir görüntü sergiledi."