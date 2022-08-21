Fenerbahçe'nin C planı Marega!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Transfer sezonunun açılışından bugüne sarı lacivertliler birçok santrfor ile görüşüyor.
Fenerbahçe, Sörloth ve Maxi Gomez ile görüşmelerde bir hayli ilerledi.
Ancak transfer dönemindeki sürpriz gelişmeleri hesaba katılıyor.
Yöneticiler, C planı olarak Moussa Marega'yı belirledi.
2016 senesinde imza attığı Porto'dan 2021'de bedelsiz olarak ayrılmıştı.
31 yaşındaki Marega'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 2024'e kadar sözleşmesi var.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro.
Marega, Mali Milli Takımı formasıyla 24 maça çıkıp, 3 gol kaydetti.
Geçtiğimiz sezon imza attığı Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de 43 resmi karşılaşmada forma giydi.
Tecrübeli futbolcu, takımına 15 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
1.83 boyundaki Marega fiziği ile öne çıkan bir oyuncu.
Ceza sahası içerisinde net bir bitirici.
Malili golcü, savunma arkasına sarkmalarda oldukça tehlikeli.
İkili mücadelelerde ise yıkılmaması ve ayakta kalabilmesi en önemli özelliği. (Sabah)