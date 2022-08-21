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Fenerbahçe'nin C planı Marega!

Fenerbahçe; Sörloth ve Maxi Gomez'in olmama ihtimaline karşı hazırlığını yaptı. Portekiz Ligi'nde uzun yıllar forma giyen Malili oyuncu, geçen sene bedelsiz olarak Arabistan ekibi Al Hilal'in yolunu tutmuştu. Yönetim, istediği isimleri alamazsa 31 yaşındaki Marega'yı devreye sokacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'nin C planı Marega!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe'nin C planı Marega!

Transfer sezonunun açılışından bugüne sarı lacivertliler birçok santrfor ile görüşüyor.

Fenerbahçe'nin C planı Marega!

Fenerbahçe, Sörloth ve Maxi Gomez ile görüşmelerde bir hayli ilerledi.

Fenerbahçe'nin C planı Marega!

Ancak transfer dönemindeki sürpriz gelişmeleri hesaba katılıyor.

Fenerbahçe'nin C planı Marega!

Yöneticiler, C planı olarak Moussa Marega'yı belirledi.

Fenerbahçe'nin C planı Marega!

2016 senesinde imza attığı Porto'dan 2021'de bedelsiz olarak ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin C planı Marega!

31 yaşındaki Marega'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 2024'e kadar sözleşmesi var.

Fenerbahçe'nin C planı Marega!

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro.

Fenerbahçe'nin C planı Marega!

Marega, Mali Milli Takımı formasıyla 24 maça çıkıp, 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin C planı Marega!

Geçtiğimiz sezon imza attığı Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de 43 resmi karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'nin C planı Marega!

Tecrübeli futbolcu, takımına 15 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin C planı Marega!

1.83 boyundaki Marega fiziği ile öne çıkan bir oyuncu.

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