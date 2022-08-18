Dünya deviyle oynayacağız

Austria Wien teknik direktörü Manfred Schmid, Fenerbahçe'nin bir dünya devi olduğunu ancak korkmadıklarını söyledi. Schmid, "Fenerbahçe'yi kalite olarak tartışmaya gerek yok. Onlara çok fazla saygı duyuyoruz ama çekinmiyoruz. Saldırgan oynayacaklar. Planımızı buna göre hazırladık. Takımıma inanıyorum. Beraberliği koruyabilirsek elimize fırsatlar gelecektir" dedi. Takım kaptanı Mühl, "Stat kapalı gişe, bu her zaman olmuyor. F.Bahçe'yi olabildiğince zorlayacağız" diye konuştu.
Austria Wien teknik direktörü Manfred Schmid, Fenerbahçe'nin bir dünya devi olduğunu ancak korkmadıklarını söyledi. Schmid, "Fenerbahçe'yi kalite olarak tartışmaya gerek yok. Onlara çok fazla saygı duyuyoruz ama çekinmiyoruz. Saldırgan oynayacaklar. Planımızı buna göre hazırladık. Takımıma inanıyorum. Beraberliği koruyabilirsek elimize fırsatlar gelecektir" dedi. Takım kaptanı Mühl, "Stat kapalı gişe, bu her zaman olmuyor. F.Bahçe'yi olabildiğince zorlayacağız" diye konuştu.