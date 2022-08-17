Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Fenerbahçe santrfor transferine nokta koymaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe santrfor transferine nokta koymaya hazırlanıyor.
Bir süredir arayışlarını sürdüren Kanarya, golcü takviyesinde geri sayıma geçti.
Joao Pedro'nun tam anlamıyla hazır hale gelmesini bekleyen teknik direktör Jorge Jesus, yıldız futbolcunun yanına yeni yapılacak transferi monte edecek.
Sarı-lacivertlilerin girişimlerde bulunduğu isimlerden biri olan Maxi Gomez'de gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
Uruguaylı yıldızı ikna eden Fenerbahçe yönetimi, Valencia'nın yüksek bonservis beklentisine takılmıştı.
Transferde ısrarlı bir tutum gösteren Fenerbahçe, La Liga ekibinin inadını kıramamıştı.
GATTUSO'DAN NET TAVIR!
Valencia Teknik Direktörü Gattuso, Maxi Gomez ile ilgili kulüp yönetimine net bir tavır koydu.
Edinson Cavani'yi gündemine alan Valencia'nın transfer yapabilmek için oyuncu satışı yapması gerekiyor.
SuperDeporte'de yer alan habere göre; La Liga'nın harcama limiti sınırında olan Valencia, Fenerbahçe'ye Maxi Gomez'i mümkün olan en yüksek fiyattan satarak limit açmayı planlıyor.
Cavani'yi ikna eden Gattuso'nun, yönetimden Maxi Gomez'in transferinin bir an önce neticelendirilmesini istediği ifade edildi.
Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye satışı durumunda Juventus'tan Arthur Melo'yu da kiralayacak olan Valencia, sürecin uzaması nedeniyle bu transfere de nokta koyamıyor.
Ayrıca, Tottenham'dan Bryan Gil'in de kiralanması için Maxi'nin satışının beklediğinin altı çizildi.
Gattuso ise kulüpten çabuk davranmasını istediği ve transferleri bir an önce kadroya dahil etmeyi istediğinin altı çizildi.
Maxi Gomez'in kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Uruguaylı golcünün güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.