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Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun süredir operasyonu yürüttüğü santrfor transferinde mutlu sona yaklaştı. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i listenin ilk sırasına almıştı. Valencia ile yapılan pazarlıklarda flaş bir gelişme yaşandı. La Liga ekibinde teknik direktör Gattuso, yönetime net bir tavır koydu. Gattuso'nun bu tavrı transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi. İşte yaşanan gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:20
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Fenerbahçe santrfor transferine nokta koymaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Bir süredir arayışlarını sürdüren Kanarya, golcü takviyesinde geri sayıma geçti.

Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Joao Pedro'nun tam anlamıyla hazır hale gelmesini bekleyen teknik direktör Jorge Jesus, yıldız futbolcunun yanına yeni yapılacak transferi monte edecek.

Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Sarı-lacivertlilerin girişimlerde bulunduğu isimlerden biri olan Maxi Gomez'de gündem yaratan bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Uruguaylı yıldızı ikna eden Fenerbahçe yönetimi, Valencia'nın yüksek bonservis beklentisine takılmıştı.

Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Transferde ısrarlı bir tutum gösteren Fenerbahçe, La Liga ekibinin inadını kıramamıştı.

Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

GATTUSO'DAN NET TAVIR!
Valencia Teknik Direktörü Gattuso, Maxi Gomez ile ilgili kulüp yönetimine net bir tavır koydu.

Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Edinson Cavani'yi gündemine alan Valencia'nın transfer yapabilmek için oyuncu satışı yapması gerekiyor.

Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

SuperDeporte'de yer alan habere göre; La Liga'nın harcama limiti sınırında olan Valencia, Fenerbahçe'ye Maxi Gomez'i mümkün olan en yüksek fiyattan satarak limit açmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Cavani'yi ikna eden Gattuso'nun, yönetimden Maxi Gomez'in transferinin bir an önce neticelendirilmesini istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye satışı durumunda Juventus'tan Arthur Melo'yu da kiralayacak olan Valencia, sürecin uzaması nedeniyle bu transfere de nokta koyamıyor.

Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Ayrıca, Tottenham'dan Bryan Gil'in de kiralanması için Maxi'nin satışının beklediğinin altı çizildi.

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