Haberler Fenerbahçe Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de santrfor transferi için geri sayıma geçildi. Uzun süredir temaslarda bulunan sarı-lacivertliler, Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Maxi Gomez için Valencia'nın yüksek bonservis inadını kıramayan yönetim, ibreyi yeniden Sörloth'a çevirdi. Leipzig'e yeni bir teklif sunan Fenerbahçe yönetimi, transferi sonuçlandırmayı bekliyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:38 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:38
Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Santrfor transferi için uzun süredir girişimlerde bulunan Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Ümraniyespor beraberliğiyle beklenmedik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'ya karşı gövde gösterisi yaptı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Deplasmanda oynanan müsabakadan 6-0 galip ayrılan Kanarya, yeni sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de transfer için de yoğun mesai harcanıyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, golcü takviyesi üzerine yoğunlaştı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Portekizli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, hücumda çift forvet düzeninde oynadıklarını söyledi ve bu bölgeye yapılacak transfere dikkat çekti.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Nokta atışı bir golcü transfer etmek isteyen Kanarya'da listedeki yıldızlar üzerine bir süredir görüşmeler yapılıyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Kanarya'da adaylar birer birer elenirken, Maxi Gomez ve Sörloth isimleri ön olana çıkmıştı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez ile prensip anlaşmasına varıldı ancak kulübü Valencia ikna edilemedi.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

La Liga ekibinin yüksek bonservis inadı kırılamadı ve ibre yeniden Sörloth'a döndü.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

SÖRLOTH İÇİN YENİ TEKLİF!
Transferde yeniden atağa kalkan yönetim, Alexander Sörloth için bir teklifte daha bulundu.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Leipzig'in, eski oyuncusu Timo Werner'i Chelsea'den yeniden transfer etmesinin ardından Sörloth'a bir kez daha kiralık yolu gözüktü.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

TRANSFERDE JOSHUA KING FAKTÖRÜ
Sabah'ın haberine göre; Sörloth, vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı Joshua King'le birlikte oynama fikri nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak bakmaya başladı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Yönetim, satın alma opsiyonlu bir yıl kiralama konusunda Leipzig'in kapısını çaldı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Alman kulübünün kısa süre içinde yanıt vermesi ve transferin sonuçlanması bekleniyor.

DİĞER
Sibel Can'ın küçük oğlu Emir delikanlı oldu gecelerde ortaya çıktı! Emir Aksüt yakışıklılığı ile dikkat çekti!
Çöp evde bulunan Cem Muhammet olayında yeni gelişme: MEB'den 2 öğretmene inceleme
Dünya devleri peşinde! 6 takım birden...
Yıldız ismi sildi! Transfer sayısı 4'e çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya'da forvet transferinde ters köşe! İsmi hiç duyulmamıştı
Berisha'nın eski nişanlısından şok sözler! "Alkollü geliyordu"
DEPREM SON DAKİKA 2022 | Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD son depremler
17 AĞUSTOS MARMARA (GÖLCÜK) DEPREMİ 📌
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ 2022! Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? Başvuru şartları ve maaşları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş gelişme! F.Bahçe Sörloth'a kavuşuyor Flaş gelişme! F.Bahçe Sörloth'a kavuşuyor 11:38
Beşiktaş'a PSG'den orta saha! Yapılan teklif... Beşiktaş'a PSG'den orta saha! Yapılan teklif... 11:09
Mostafa Mohamed'e kaza şoku! Mostafa Mohamed'e kaza şoku! 11:09
"Türkiye'den teklif aldım ama..." "Türkiye'den teklif aldım ama..." 10:46
İşte G.Saray'ın yeni golcüsü! İşte G.Saray'ın yeni golcüsü! 10:46
Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 10:26
Daha Eski
Sivasspor'un Malmö maçı kadrosu açıklandı Sivasspor'un Malmö maçı kadrosu açıklandı 10:18
Bu işin Trabzon'u var! Bu işin Trabzon'u var! 00:58
Naci Ünüvar Trabzon’a Naci Ünüvar Trabzon’a 00:59
Bartra için 8 milyon euro istediler! Bartra için 8 milyon euro istediler! 01:00
Daha bitmedi Daha bitmedi 01:01
Ahmetcan imzalıyor Ahmetcan imzalıyor 01:02