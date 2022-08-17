Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe Sörloth'a kavuşuyor

Santrfor transferi için uzun süredir girişimlerde bulunan Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor.
Santrfor transferi için uzun süredir girişimlerde bulunan Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor.
Ümraniyespor beraberliğiyle beklenmedik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'ya karşı gövde gösterisi yaptı.
Deplasmanda oynanan müsabakadan 6-0 galip ayrılan Kanarya, yeni sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.
Yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de transfer için de yoğun mesai harcanıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, golcü takviyesi üzerine yoğunlaştı.
Portekizli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, hücumda çift forvet düzeninde oynadıklarını söyledi ve bu bölgeye yapılacak transfere dikkat çekti.
Nokta atışı bir golcü transfer etmek isteyen Kanarya'da listedeki yıldızlar üzerine bir süredir görüşmeler yapılıyor.
Kanarya'da adaylar birer birer elenirken, Maxi Gomez ve Sörloth isimleri ön olana çıkmıştı.
Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez ile prensip anlaşmasına varıldı ancak kulübü Valencia ikna edilemedi.
La Liga ekibinin yüksek bonservis inadı kırılamadı ve ibre yeniden Sörloth'a döndü.
SÖRLOTH İÇİN YENİ TEKLİF!
Transferde yeniden atağa kalkan yönetim, Alexander Sörloth için bir teklifte daha bulundu.
Leipzig'in, eski oyuncusu Timo Werner'i Chelsea'den yeniden transfer etmesinin ardından Sörloth'a bir kez daha kiralık yolu gözüktü.
TRANSFERDE JOSHUA KING FAKTÖRÜ
Sabah'ın haberine göre; Sörloth, vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı Joshua King'le birlikte oynama fikri nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak bakmaya başladı.
Yönetim, satın alma opsiyonlu bir yıl kiralama konusunda Leipzig'in kapısını çaldı.
Alman kulübünün kısa süre içinde yanıt vermesi ve transferin sonuçlanması bekleniyor.