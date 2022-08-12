Haberler Fenerbahçe SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe Kasımpaşa maçına hazırlanıyor!

SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe Kasımpaşa maçına hazırlanıyor!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi ilk antrenmanını Çekya'da Moravska Stadı'nda yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 18:35
SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe Kasımpaşa maçına hazırlanıyor!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 15 Ağustos Pazartesi günü dış sahada Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında dün Çekya'da Slovacko ile karşılaşan ve geceyi bu ülkede geçiren sarı-lacivertliler, Kasımpaşa müsabakası öncesi ilk antrenmanını Moravska Stadı'nda yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Slovacko maçına ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Antrenmanın ardından yurda dönecek Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını 13 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu'dan bomba transfer! Premier Lig'den geliyor...
Fransız genç kız nişanlası sayesinde İslamiyeti'i seçti! Sivas'ta Müslüman oldu
Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz
Fenerbahçe'de Samatta transferi gelişmesi! İşte Genk'in ödeyeceği rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz
Fenerbahçe'de Samatta transferi gelişmesi! İşte Genk'in ödeyeceği rakam
DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi! F.Bahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi! 18:35
G.Saray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov... G.Saray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov... 18:03
Yiğidolar'ın Malmö maçı hakemi belli oldu! Yiğidolar'ın Malmö maçı hakemi belli oldu! 17:56
Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz 17:22
Fenerbahçe'de Samatta transferi gelişmesi! İşte Genk'in ödeyeceği rakam Fenerbahçe'de Samatta transferi gelişmesi! İşte Genk'in ödeyeceği rakam 17:09
Türkiye - İran voleybol karşılaşması ne zaman? Türkiye - İran voleybol karşılaşması ne zaman? 17:04
Daha Eski
G.Saray'a Özbek golcü! G.Saray'a Özbek golcü! 16:58
Juventus yeni transferini açıkladı! Juventus yeni transferini açıkladı! 16:32
Flaş Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi Flaş Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi 16:28
Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl açıklaması Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl açıklaması 16:26
Yılın futbolcusu adayları açıklandı! Yılın futbolcusu adayları açıklandı! 16:25
Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? 16:16