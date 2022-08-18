Bruma’nın yerine Novak

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Bruma kadrodan çıkarıldı. Yerine Filip Novak kadroya dahil edildi. Emre Mor sarı kart cezalısı olduğu için Avusturya'ya götürülmedi. Serdar Aziz, Joao Pedro, Tisserand, Nazım, Caulker, Meyer, Pelkas, Berisha, Tiago ve Burak Kapacak da UEFA'ya bildirilen listede yer almadıkları için forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Bruma kadrodan çıkarıldı. Yerine Filip Novak kadroya dahil edildi. Emre Mor sarı kart cezalısı olduğu için Avusturya'ya götürülmedi. Serdar Aziz, Joao Pedro, Tisserand, Nazım, Caulker, Meyer, Pelkas, Berisha, Tiago ve Burak Kapacak da UEFA'ya bildirilen listede yer almadıkları için forma giyemeyecek.