Haberler Fenerbahçe Alioski sahne alıyor

Alioski sahne alıyor

Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş da kafilede yer aldı. Yeni transferlerden Ezgjan Alioski ise ilk kez kadroya alındı. 30 yaşındaki sol bek, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe forması ile ilk karşılaşmasına çıkma fırsatı bulacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Alioski sahne alıyor
Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş da kafilede yer aldı. Yeni transferlerden Ezgjan Alioski ise ilk kez kadroya alındı. 30 yaşındaki sol bek, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe forması ile ilk karşılaşmasına çıkma fırsatı bulacak.
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