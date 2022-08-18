Alioski sahne alıyor

Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş da kafilede yer aldı. Yeni transferlerden Ezgjan Alioski ise ilk kez kadroya alındı. 30 yaşındaki sol bek, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe forması ile ilk karşılaşmasına çıkma fırsatı bulacak.
Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş da kafilede yer aldı. Yeni transferlerden Ezgjan Alioski ise ilk kez kadroya alındı. 30 yaşındaki sol bek, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe forması ile ilk karşılaşmasına çıkma fırsatı bulacak.