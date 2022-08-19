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Çok farklı

Hull City forması giyen yıldız futbolcu Ozan Tufan, “Türkiye ile burayı kıyasladığımda arada çok fark var. Burada çok mutluyum, insanlar çok cana yakın” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Çok farklı

Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan milli oyuncu Ozan Tufan, kulüp sitesine çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Ozan Tufan yaptığı açıklamada, "Amacımız en güçlü seviyeye çıkmak ve o seviyede kalmak. Bunu başarabilirsek takımımızı en iyi seviyeye getirebiliriz." dedi. Takıma çok hızlı adapte olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Her geçen gün alışıyorum buraya. Şampiyonluk için çalışıyoruz. Kendime güveniyorum. Daha fazlasını elde etmek istiyorum" dedi.


Türkiye'nin İngiltere'den çok farklı olduğunu belirten Ozan, "Türkiye ile burayı kıyasladığımda arada çok fark var. Burada çok mutluyum. Tüm arkadaşlarımla saha içinde ve saha dışında çok iyi vakit geçiriyoruz. Burada insanlar çok cana yakın. Şu anda dinlenmek benim için önemli. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu gerçekten zor oluyor bizim için" açıklamasını yaptı.


Ozan Tufan, hangi mevkide kendisini rahat hissettiğiyle ilgili, "Benim için oynadığım pozisyon önemli değil. Bu hocama kalmış. Benim için önemli olan takımıma katkı sağlamak" diye konuştu.

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