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Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Fenerbahçe, üst üste alınan galibiyetlerde ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertlilerde, teknik direktörlüğe Jorge Jesus getirilerek yeni bir kadro ve sistem yapılanmasına gidildi. Kadroda birçok değişiklik yapan Portekizli çalıştırıcı, birçok transferden şimdiye kadar istediği verimi alamadı. Transfere 26.31 milyon euro harcayan Kanarya'da Joao Pedro umudu devam ediyor ancak diğer yeni transferler sergilediği grafikle sınıfta kaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:50
Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Fenerbahçe'de yeni transferlerin gösterdikleri performans tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Ağırlığı Brezilyalı ve Portekizli isimlere veren sarı-lacivertliler, yeni oyuncularından şimdiye kadar istenen verimi alamadı.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Sakatlıktan yeni kurtulan Joao Pedro konusunda umutlu olan Kanarya'da diğer transferlerin performansı beklenenin altında kaldı.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Sabah Gazetesi, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin performansını değerlendirdi.

İşte detaylar...

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

BRUMA: PSV'den kiralık olarak kadroya katıldı. Bu performansıyla bonservisinin alınması imkansıza yakın.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Çok bencil oynuyor. Takım oyununda kendisini hiç geliştirmemiş.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Tek avantajı olan hızı ve sürati de eskisi gibi değil.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

GUSTAVO HENRIQUE: 1.4 milyon Euro kiralama ücreti ödendi. En büyük fiyasko...

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Ligin en ağır stoperlerinden birisi Gustavo Henrique oldu. Ümraniyespor maçında hiçbir pozisyonda etkili değildi.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Rakip hücum oyuncularını yakalamakta oldukça zorlandı. Kadroda düşünülmeyen Lemos dahi 1.96'lık stoperin önünde.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

JOSHUA KING: Bedelsiz kadroya katıldı. 2 milyon Euro'ya yakın maaş kazanıyor.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Kiev maçlarında ve Ümraniye karşılaşmasında forma giydi. Beklenen performansı gösteremedi.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Hücumda çok hareketsizdi. Bundan sonraki maçlar için ilk 11'de başlayabilmesi zor.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

LUAN PERES: 5.5 milyon Euro bonservis ödendi. Ümraniyespor maçında sol bek oynadı.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Ağır görüntüsü dikkat çekerken, hücum katkısı ve bindirmeleri oldukça etkisizdi.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

LINCOLN: 3.5 milyon Euro bonservis verdi. Bir var bir yok. Bireysel yetenekleriyle ön plana çıkmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Takımın kolay gol yemesinde ve rakiplerin orta alanı kolay geçmesinde pay sahibi. Defansif destek konusundaki mücadelesi iyi değil.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

ARAO: 3 milyon Euro bonservis ödendi. Takımın göze çarpan en iyi transferi konumunda.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Orta alanda Jesus'un sisteminde ayakta kalmaya çalışan tek futbolcu.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

Zaman zaman hatalar yapsa da mücadelesi ve hırslı görüntüsüyle sınıfı geçti.

Fenerbahçe'de yeni transferler hüsran! Milyonlar havaya uçuyor

EMRE MOR: 2 milyon Euro bonservis ödendi. Takım oyununda eksik. Sadece top ayağına geldiğinde hareketleniyor.

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