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Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçı rövanş turunda oynayacağı Slovacko maçının kamp kadrosu belli oldu. Bununla beraber Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Nazım Sangare ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almazken, adı UEFA listesinde bulunan Mergim Berisha kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:41
Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Slovacko ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kadroda bulunan isimler;

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gutsavo Henriaue, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.

6 EKSİK VAR
Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Nazım Sangare ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almazken, adı UEFA listesinde bulunan Mergim Berisha kadroda yer almadı.

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