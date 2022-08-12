Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Herhangi bir takımla anlaşıp anlaşmadığı, hatta hangi ülkeye gideceği, hiçbirini bilmiyorduk. Bu süre zarfında da son 100 yılda, tarihin en büyük krizi sağlık krizi olan (coronavirüsü) ortaya çıktı. Aşı yoktu, bizler de ne olacağını bilmiyorduk.