Haberler Fenerbahçe Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Brezilya ekibi Flamengo'da sayısız başarılar elde eden Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, Brezilya basınında gündem olmaya devam ediyor. Flamengo'nun Futboldan sorumlu yöneticisi Marcos Braz, konuya ilişkin konuştu. Braz yaptığı açıklamada, Jesus ile yaptığı son öğle yemeğinden de bahsetti ve bu yemek esnasında, Jesus ile yaşadığı hüzünlü konuşmadan, Jesus'un kendisine söylediklerinden bahsetti. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 10:40
Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

"Jorge Jesus'u çok iyi tanıyordum çünkü çifte vatandaşlığım var. Portekizliyim.

Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Dilden dolayı daha hızlı adaptasyon süreci geçirmemiz, Portekizli bir antrenör ile anlaşmamız gerektiğini gösterdi.

Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Anlaşma öncesi a, b ve c planlarını konuştuk. Jorge çok başarılıydı ama başlangıçta hiç da iyi değildi.

Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

İlk maçta Bahia'ya, sonra Emelec'e yenildi. Hikayenin başı iyi olmadı ama sonra, Portekizli hoca getirmek işe yaramış gibi gözüktü. Başarılar kazandık ve şans bize döndü.

Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Brezilya'daki Jorge Jesus'un, Portekiz'deki Jesus ile alakası yok. Bana Portekiz'de söylenenle, aynı şeyleri görmedim. Sonra anladım ki, bu onun tarzı. İnsanların düşündüğünden çok daha fazlasını yapıyor.

Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

O adeta 'besteciydi'. Maç kazandığında, antrenman yükünü azaltır. Onu nasıl idare edeceğimi biliyordum. Bana öncesinde, kimse onun çalışma şekline dair konuşmamıştı. O Kazandıkça, bende kazanıyordum (gülerek). Onun soyunma odası yönetimi böyledir.

Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Copa Amerika nedeniyle Brezilya Ligi'ne ara verilmişti. Jesus neredeyse 35 günlük bir sezon arası geçirdi. Bu süre, sezona daha iyi hazırlanmayı ve güçlü bir antrenman yapmayı mümkün kılıyor. Jesus'a dair yapılan eleştirilerde, göz ardı edilen bazı yönlerin olduğunu düşünüyorum.

Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Yeniliyorduk, durumlar kötü gidiyordu. Kötü süreç sonrası, 1 bekledik ve yolları ayırdık. Dürüst olacağım, kimse onun nereye gideceğini bilmiyordu.

Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Herhangi bir takımla anlaşıp anlaşmadığı, hatta hangi ülkeye gideceği, hiçbirini bilmiyorduk. Bu süre zarfında da son 100 yılda, tarihin en büyük krizi sağlık krizi olan (coronavirüsü) ortaya çıktı. Aşı yoktu, bizler de ne olacağını bilmiyorduk.

Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Öğle yemeği yiyorduk, bir anda kendisini haklı çıkarmak için konuşmalarda bulunmaya başladı. 'Jorge, hiçbir konuda kendini haklı çıkarmak zorunda değilsin' dedim.

Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Bana, 'Aralık ayında Portekiz'e döndüğümüzde herşey ters gidebilirdi. Biz burada Libertodores şampiyonu, Brezilya şampiyonu olduk. Yollarımızı ayırmalıydık, ailemize yakın olmalıydık. Başarmak için çok çalıştık' dedi.

Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Bende ona, 'Haklısın' dedim. Braz ağır ve travmatik bir konuşmaydı benim için."

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