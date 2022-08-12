Flamengo'dan Jorge Jesus itirafı geldi! "Travmatik konuşma..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor.
Portekizli teknik adam, Flamengo'da sayısız başarılar elde etmişti.
"Jorge Jesus'u çok iyi tanıyordum çünkü çifte vatandaşlığım var. Portekizliyim.
Dilden dolayı daha hızlı adaptasyon süreci geçirmemiz, Portekizli bir antrenör ile anlaşmamız gerektiğini gösterdi.
Anlaşma öncesi a, b ve c planlarını konuştuk. Jorge çok başarılıydı ama başlangıçta hiç da iyi değildi.
İlk maçta Bahia'ya, sonra Emelec'e yenildi. Hikayenin başı iyi olmadı ama sonra, Portekizli hoca getirmek işe yaramış gibi gözüktü. Başarılar kazandık ve şans bize döndü.
Brezilya'daki Jorge Jesus'un, Portekiz'deki Jesus ile alakası yok. Bana Portekiz'de söylenenle, aynı şeyleri görmedim. Sonra anladım ki, bu onun tarzı. İnsanların düşündüğünden çok daha fazlasını yapıyor.
O adeta 'besteciydi'. Maç kazandığında, antrenman yükünü azaltır. Onu nasıl idare edeceğimi biliyordum. Bana öncesinde, kimse onun çalışma şekline dair konuşmamıştı. O Kazandıkça, bende kazanıyordum (gülerek). Onun soyunma odası yönetimi böyledir.
Copa Amerika nedeniyle Brezilya Ligi'ne ara verilmişti. Jesus neredeyse 35 günlük bir sezon arası geçirdi. Bu süre, sezona daha iyi hazırlanmayı ve güçlü bir antrenman yapmayı mümkün kılıyor. Jesus'a dair yapılan eleştirilerde, göz ardı edilen bazı yönlerin olduğunu düşünüyorum.
Yeniliyorduk, durumlar kötü gidiyordu. Kötü süreç sonrası, 1 bekledik ve yolları ayırdık. Dürüst olacağım, kimse onun nereye gideceğini bilmiyordu.
Herhangi bir takımla anlaşıp anlaşmadığı, hatta hangi ülkeye gideceği, hiçbirini bilmiyorduk. Bu süre zarfında da son 100 yılda, tarihin en büyük krizi sağlık krizi olan (coronavirüsü) ortaya çıktı. Aşı yoktu, bizler de ne olacağını bilmiyorduk.
Öğle yemeği yiyorduk, bir anda kendisini haklı çıkarmak için konuşmalarda bulunmaya başladı. 'Jorge, hiçbir konuda kendini haklı çıkarmak zorunda değilsin' dedim.
Bana, 'Aralık ayında Portekiz'e döndüğümüzde herşey ters gidebilirdi. Biz burada Libertodores şampiyonu, Brezilya şampiyonu olduk. Yollarımızı ayırmalıydık, ailemize yakın olmalıydık. Başarmak için çok çalıştık' dedi.
Bende ona, 'Haklısın' dedim. Braz ağır ve travmatik bir konuşmaydı benim için."