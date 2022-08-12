FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Macar savunmacı bir süredir Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor.
Transferde en ciddi takım İngiliz ekibi West Ham olmuştu.
Savunmanın önemli ismini kolay bırakmaya niyeti olmayan sarı-lacivertli yönetim pazarlıklarda taviz vermedi.
Attila Szalai için Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkamayan West Ham United geri adım attı.
Stoper arayışlarına devam eden West Ham rotasını İtalya'ya çevirdi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; West Ham United, Spezia forması giyen 2000 doğumlu sol ayaklı stoper Jakub Kiwior için devreye girdi.
Transferi bir an önce sonuçlandırmak isteyen İngiliz ekibi, 12 milyon euro'luk bir teklif yaptı.
Milan'ın da ilgilendiği genç oyuncu için Spezia, Dünya Kupası sonrasını bekleme niyetinde ancak West Ham ise transferin hemen bitirilmesini istedi.
Spezia, Sloven takımı MSK Zilina'dan 2.2 milyon euro bonservisle geçen yaz aldığı oyuncusu için Milan'a da teklifi iletip rakamı yükseltme hedefiyle hareket ediyor.
Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyen Kiwior, Tychy altyapısından Belçika'da Anderlecht altyapısına transfer oldu.
Genç stoper, Ocak 2019'da Slovenya'dan Zeleziarne Podbrezova'ya 10 bin euro bonservisle geçti.
Ağustos 2019'da ise 250 bin euro bedelle Zilina'ya imza atmıştı.
Kiwior'un Spezia ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
İtalya Serie A'da geçen sezon gösterdiği performansla geleceği en parlak stoperler arasında gösterilmişti.