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FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, bir süredir West Ham'ın takibinde bulunuyordu. İngiliz ekibiyle sarı-lacivertli yönetim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Pazarlıklarda taviz verilmemesi sonrası West Ham geri adım attı. Szalai transferinde Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkamayan Ada temsilcisinden flaş bir hamle geldi. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 17:23
FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Macar savunmacı bir süredir Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Transferde en ciddi takım İngiliz ekibi West Ham olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Savunmanın önemli ismini kolay bırakmaya niyeti olmayan sarı-lacivertli yönetim pazarlıklarda taviz vermedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Attila Szalai için Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkamayan West Ham United geri adım attı.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Stoper arayışlarına devam eden West Ham rotasını İtalya'ya çevirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; West Ham United, Spezia forması giyen 2000 doğumlu sol ayaklı stoper Jakub Kiwior için devreye girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Transferi bir an önce sonuçlandırmak isteyen İngiliz ekibi, 12 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Milan'ın da ilgilendiği genç oyuncu için Spezia, Dünya Kupası sonrasını bekleme niyetinde ancak West Ham ise transferin hemen bitirilmesini istedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Spezia, Sloven takımı MSK Zilina'dan 2.2 milyon euro bonservisle geçen yaz aldığı oyuncusu için Milan'a da teklifi iletip rakamı yükseltme hedefiyle hareket ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyen Kiwior, Tychy altyapısından Belçika'da Anderlecht altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Attila Szalai kalıyor mu? Pazarlıklarda büyük sürpriz

Genç stoper, Ocak 2019'da Slovenya'dan Zeleziarne Podbrezova'ya 10 bin euro bonservisle geçti.

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