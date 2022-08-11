Haberler Fenerbahçe Altay Bayındır'dan Slovacko maçı yorumu! "Berabere bittiği için üzgünüz"

Altay Bayındır'dan Slovacko maçı yorumu! "Berabere bittiği için üzgünüz"

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, 1-1 sona eren Slovacko maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren  Altay, "Berabere bittiği için üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Her maça kazanma parolasıyla çıkıyoruz. Maç berabere bitti. Bir sonraki rakibimize odaklanacağız artık." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 23:04
Altay Bayındır'dan Slovacko maçı yorumu! "Berabere bittiği için üzgünüz"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, hem Slovacko maçını hem de Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldıkları 90 dakikayı değerlendirdi.

Altay Bayındır şu ifadeleri kullandı:

"Berabere bittiği için üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Her maça kazanma parolasıyla çıkıyoruz. Maç berabere bitti. Bir sonraki rakibimize odaklanacağız artık. Pazartesi günü bir lig maçımız var.

ÜMRANİYE YORUMU

Futbolda her türlü sonuç olabiliyor. Kötü bir başlangıç değil ama daha iyi bir başlangıç yapabilirdik. Birlikteliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Hocamız da aramıza yeni geldi. Uzun bir maratondayız. İnşallah bundan sonraki süreç sağlıklı ve güzel bir dönem olur

Uzun süredir süren bir şampiyonluk özlemi var. Onları da anlıyoruz. Herkesten önce en çok isteyen biziz gerçekten. Bunun için de hepimizin birlik olması gerekiyor. Futbol bu. Kayıplar da olacak ama birlikte olmalıyız. Biz her şeyimizi vereceğiz."

DİĞER
Usta sanatçı Bedia Akartürk’ten radikal karar! Her şeyi bir kenara bırakıp köyüne yerleşti!
Bu bal ayıyı yamulttu! Orman gülü balının kullanımına dikkat: Ölüme bile götürür
Başakşehir play-off biletini kaptı!
Erden Timur’dan 1 İtalya seferi daha! Sıradaki yıldız…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filip Novak: Umarım gruplara kalırız!
Jorge Jesus: Oyuncular isteklerimi karşıladı!
🎮 PS Plus'a 12 yeni oyun!
2022 DGS sonuçları sorgulama ekranı 👉
S Sport nerden ve nasıl izlenir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu! Sivasspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu! 23:05
Altay'dan Slovacko yorumu! "Berabere bittiği için..." Altay'dan Slovacko yorumu! "Berabere bittiği için..." 23:04
İlhan Palut Vaduz maçını değerlendirdi! İlhan Palut Vaduz maçını değerlendirdi! 22:38
Başakşehir play-off biletini kaptı! Başakşehir play-off biletini kaptı! 22:35
Filip Novak: Umarım gruplara kalırız! Filip Novak: Umarım gruplara kalırız! 22:30
Jorge Jesus: Oyuncular isteklerimi karşıladı! Jorge Jesus: Oyuncular isteklerimi karşıladı! 22:11
Daha Eski
Milliler Ukrayna'yı rahat geçti! Milliler Ukrayna'yı rahat geçti! 22:04
Fenerbahçe tur ile döndü! İşte yeni rakip Fenerbahçe tur ile döndü! İşte yeni rakip 21:42
Slovacko - Fenerbahçe | CANLI Slovacko - Fenerbahçe | CANLI 19:53
Başakşehir-Breidablik | CANLI Başakşehir-Breidablik | CANLI 18:23
Efeler Ligi’nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı! Efeler Ligi’nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı! 18:18
Sultanlar Ligi’nde yeni sezonunun fikstürü çekildi! Sultanlar Ligi’nde yeni sezonunun fikstürü çekildi! 18:13