Altay Bayındır'dan Slovacko maçı yorumu! "Berabere bittiği için üzgünüz"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, hem Slovacko maçını hem de Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldıkları 90 dakikayı değerlendirdi.

Altay Bayındır şu ifadeleri kullandı:

"Berabere bittiği için üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Her maça kazanma parolasıyla çıkıyoruz. Maç berabere bitti. Bir sonraki rakibimize odaklanacağız artık. Pazartesi günü bir lig maçımız var.

ÜMRANİYE YORUMU

Futbolda her türlü sonuç olabiliyor. Kötü bir başlangıç değil ama daha iyi bir başlangıç yapabilirdik. Birlikteliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Hocamız da aramıza yeni geldi. Uzun bir maratondayız. İnşallah bundan sonraki süreç sağlıklı ve güzel bir dönem olur

Uzun süredir süren bir şampiyonluk özlemi var. Onları da anlıyoruz. Herkesten önce en çok isteyen biziz gerçekten. Bunun için de hepimizin birlik olması gerekiyor. Futbol bu. Kayıplar da olacak ama birlikte olmalıyız. Biz her şeyimizi vereceğiz."