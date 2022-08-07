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Slovacko - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Slovacko'ya konuk olacak. Fenerbahçe, ilk maçta sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 15:30
Slovacko - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu

Slovacko - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

LINCOLN DAMGA VURDU!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ülker Stadyumu'nda Slovacko'yu ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakaya 2 gol 1 asist yapan Lincoln Henrique damga vurdu.

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