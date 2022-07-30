Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Kim Min-Jae ve Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Kim Min-Jae ve Mesut Özil açıklaması!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, Kim Min-Jae ve Mesut Özil hakkında da yorum yaptı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Kim Min-Jae ve Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Koç, Kim Min-Jae ve Mesut Özil ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"KIM MIN-JAE ÖZEL BİR KARAKTER, ÖZEL BİR FUTBOLCU"

"3 tane transferimiz kaldı. Kaleci, sol bek ve santrfor... Bir Kim Min-jae olayı vardı. Bize geldiği zaman Fenerbahçe'ye 1 yıl için gelmek istediğini buradan Fransa'ya oradan da Premier Lig'e gitmek istediğini söylemişti. 11 gün çıkış maddesi üzerinde görüştük. 1 yıl önce planları anlatmıştı. Maaşında da artırma yapmayı kabul ettik. Bir gitti geldi ama sonrasında kafasına koyduğu planı uyguladı ve gitti. Kim Min-Jae özel bir karakter, özel bir futbolcu. Sahada kendini verdiğini gördünüz. Örnek gösterebileceğimiz bir oyuncu. Maddi açıdan bize fayda sağlasa da onun ayrılığı bizim ve hocamızın planlarını bozdu."

"MESUT ÖZİL'İ GEÇMİŞİ İÇİN TRANSFER ETMEDİK"

"İki stoper transfer ettik. İkisi beraber Santos'ta oynadılar. Sonra transfer oldular. İnşallah burada da aynı başarıyı gösterirler. Mesut ile yollarımız ayrıldı. Ne büyük hayallerle geldi ama futbolda bazen hesapladığınız şeyler tutmuyor. Sonuç itibarıyla istediğimizi yapamadık. Türk olup bu kadar büyük başarısı sağlamış, Türk kimliğini çok iyi taşımış iyi bir Fenerbahçeli... Ama olmadı. Oturduk konuştuk, mutabık kaldık ve Başakşehir'in yolunu tuttu. İnşallah orada başarılı olur, kariyerini arzu ettiği şekilde sonlandırır. Fenerbahçe'ye geldiği için teşekkür ediyorum. Daha fazla detaya girmeye gerek yok. 'Mesut varsa oynar' Böyle bir dünya yok artık arkadaşlar. Biz geçmişi için getirmedik. Bizi şampiyon yapması için getirdik."

"SON 4 SENEDE HİÇ BU KADAR ERKEN TRANSFER YAPMADIK"

"Son 4 senede hiç bu kadar erken transfer yapmamıştık, geç kalındığı görüşüne katılmıyorum. Bu sene bir nebze elimiz biraz daha rahat, FFP'de rahatlığımız var. Haziran ve Temmuz'da transfer yapabildik.

"Tribünlerimizin performansında bir düşüş var. Biz artık eskisi gibi 90 dakika boyunca kulübü, takımı sonuna kadar destekleyen, tribünün tamamından takıma destek verecek konumdan çok uzaklaştık. Son maçta da bunu yakından gözlemledim. Hepimizin silkelenmesi lazım."

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta radikal değişim sonrası iki yıldız birden! Teklif yapıldı...
Usta sanatçı İlhan İrem'e veda! Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden İrem son yolculuğuna uğurlanıyor
Nelsson'dan flaş transfer sözleri!
Flaş Pjanic iddiası! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yeni yıldızları ilk idmanına çıktı
Altay Bayındır endişesi! Slovacko maçında...
EYYAMI BAHUR SICAKLARI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS'YE GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK SINAV DUASI
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI | MEB 2022 - e-Devlet sözlü sınav yerleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç'tan Min-Jae ve Mesut Özil açıklaması! Ali Koç'tan Min-Jae ve Mesut Özil açıklaması! 15:03
F.Bahçe'nin yeni yıldızları ilk idmanına çıktı F.Bahçe'nin yeni yıldızları ilk idmanına çıktı 15:02
Altay Bayındır endişesi! Slovacko maçında... Altay Bayındır endişesi! Slovacko maçında... 14:48
Transfer ateşini yaktı! Taraftarı heyecanlandırdı Transfer ateşini yaktı! Taraftarı heyecanlandırdı 14:42
Emirhan İlkhan'da flaş gelişme! Birkaç saat içinde... Emirhan İlkhan'da flaş gelişme! Birkaç saat içinde... 14:34
Tottenham - Roma maçı saat kaçta? Tottenham - Roma maçı saat kaçta? 14:33
Daha Eski
Dortmund - Antalyaspor maçı saat kaçta? Dortmund - Antalyaspor maçı saat kaçta? 14:28
M.United - A.Madrid maçı saat kaçta? M.United - A.Madrid maçı saat kaçta? 14:17
Ali Koç'tan Ukrayna açıklaması! "Özür dilemeyeceğiz" Ali Koç'tan Ukrayna açıklaması! "Özür dilemeyeceğiz" 14:15
Telles'e Fransa'dan talip çıktı! Telles'e Fransa'dan talip çıktı! 14:03
Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 14:03
Porto - Tondela maçı saat kaçta? Porto - Tondela maçı saat kaçta? 13:51