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FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Slovacko mesaisi devam ediyor!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesuıs yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, antrenmana salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan Kanarya, taktiksel çalışmalarla idmanı tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:27
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Slovacko mesaisi devam ediyor!

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferler Luan Peres ile Gustavo Henrique de takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken; Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, 31 Temmuz Pazar günü yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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