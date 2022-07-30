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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ukrayna açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Dinamo Kiev maçında yaşananlarla ilgili konuştu. Başkan Koç, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz" dedi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:16 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:21
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ukrayna açıklaması!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında kürsüye gelen başkan Ali Koç, Dinamo Kiev maçında tribünlerden yapılan tezahüratlarla ilgili konuştu. Başkan Ali Koç, konuyla ilgili şunları söyledi:

Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydanoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız.

Transfer politikalarına da değinen Başkan Koç, şöyle konuştu:

Yanlış yaptığımız transferler oldu ama önceki yıllardaki yapılanmamız da kötü değildi. En iyi yapılanmamızın bu sezon olduğuna katılıyorum. Transferde geç kalmadık! 'Yönetim transfer yapmasın!', 'Hoca transfer yapsın!', 'Neden hoca transfer yapıyor, yönetim yapsın!' Ağzımızla kuş tutsak bile eleştirileceğiz. Bence doğru yoldayız.

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