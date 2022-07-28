Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

Fenerbahçe son dönemde yaptığı transferlerden çok sattığı isimlerle dikkat çekiyor.
Fenerbahçe son dönemde yaptığı transferlerden çok sattığı isimlerle dikkat çekiyor.
Özellikle İtalyan kulüpleri, sarı-lacivertli futbolculara yoğun ilgi gösteriyor.
Fenerbahçe, Serie A'ya son 4 yılda 3 önemli futbolcusunu gönderirken, bu transferlerden büyük kar elde etti.
Fenerbahçe, ilk olarak Eljif Elmas'ı 2019 yılında Napoli'ye sattı.
180 bin euroya Rabotnicki'den alınan Makedon orta saha oyuncusunu 16.2 milyon euroya Napoli'ye gönderen Kanarya, yaklaşık 16 milyon euro kar etti.
F.Bahçe, 5.6 milyon euroya Rizespor'dan aldığı Vedat Muriqi'yi de 2020 yılında bir başka İtalyan ekibi Lazio'ya gönderdi.
Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün satışından ise 20 milyon euro kazanırken, yaklaşık 14.4 milyon euroluk bir karı kasasına koydu.
Son olarak ise Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe, bu transferden ise 18 milyon euro kazandı.
3 milyon euroya alınan Güney Kore'li stoperden ise 15 milyon euro kar elde edildi.
Böylece Fenerbahçe, son 4 yılda İtalya'ya gönderdiği 3 futbolcunun satışından toplamda 45.4 milyon euro kar yaptı.
Öte yandan Fenerbahçe bu isimlerin dışında Salih Uçan'ı da 2019 yılında satın alma opsiyonuyla Empoli'ye göndermişti.