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Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe, son yıllarda yaptığı takviyeler kadar sattığı oyuncularla da dikkat çekiyor. Son olarak Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderen sarı-lacivertlilerin, Güney Kore'li stoper dışında İtalyan takımlarına sattığı Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'den elde ettiği kar oranı dudak uçuklattı. İşte o rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:14
Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

Fenerbahçe son dönemde yaptığı transferlerden çok sattığı isimlerle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

Özellikle İtalyan kulüpleri, sarı-lacivertli futbolculara yoğun ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

Fenerbahçe, Serie A'ya son 4 yılda 3 önemli futbolcusunu gönderirken, bu transferlerden büyük kar elde etti.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

Fenerbahçe, ilk olarak Eljif Elmas'ı 2019 yılında Napoli'ye sattı.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

180 bin euroya Rabotnicki'den alınan Makedon orta saha oyuncusunu 16.2 milyon euroya Napoli'ye gönderen Kanarya, yaklaşık 16 milyon euro kar etti.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

F.Bahçe, 5.6 milyon euroya Rizespor'dan aldığı Vedat Muriqi'yi de 2020 yılında bir başka İtalyan ekibi Lazio'ya gönderdi.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün satışından ise 20 milyon euro kazanırken, yaklaşık 14.4 milyon euroluk bir karı kasasına koydu.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

Son olarak ise Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe, bu transferden ise 18 milyon euro kazandı.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

3 milyon euroya alınan Güney Kore'li stoperden ise 15 milyon euro kar elde edildi.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

Böylece Fenerbahçe, son 4 yılda İtalya'ya gönderdiği 3 futbolcunun satışından toplamda 45.4 milyon euro kar yaptı.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan servet! Dört yılda dev rakam

Öte yandan Fenerbahçe bu isimlerin dışında Salih Uçan'ı da 2019 yılında satın alma opsiyonuyla Empoli'ye göndermişti.

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