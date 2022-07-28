Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - UEFA açıkladı! Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki tezahüratlar nedeniyle disiplin soruşturması

SON DAKİKA - UEFA açıkladı! Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki tezahüratlar nedeniyle disiplin soruşturması

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayan Fenerbahçe, uzatmalara giden mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak Devler Ligi şansını kaybetmişti. UEFA'dan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli taraftarların mücadele esnasında yaptığı tezahüratlarla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 17:47 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 17:50
SON DAKİKA - UEFA açıkladı! Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki tezahüratlar nedeniyle disiplin soruşturması

UEFA, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynadığı maçtaki tezahüratları sonrası harekete geçti.

Yapılan açıklamada, sarı-lacivertli taraftarların uygunsuz tezahüratları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde;
UEFA Disiplin Yönetmeliği Madde 31(4) uyarınca, bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi , 2022/23 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda, Fenerbahçe SK ile Fenerbahçe SK arasındaki rövanş maçında Fenerbahçe taraftarlarının uygunsuz davranışlarıyla ilgili olarak bir disiplin soruşturması yürütecektir.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından söz konusu tezahüratlarla ilgili açıklama geldi.

İşte o açıklama:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda sahamızda oynanan Dynamo Kyiv maçında, rakip takımın golünden sonra tribünlerin bir bölümünden duyulan; kulübümüzü temsil etmeyen, kulübümüzün kurumsal duruşunu hiçbir şekilde yansıtmayan bir söyleme karşı bu açıklamayı yapıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak etki alanımızla her daim hem ülkemizde hem de dünyada toplumsal ve insani konularda farkındalık yaratmaya özen gösteriyor; bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Kulübümüz savaş sürecinin başlangıcı olan 24 Şubat 2022 tarihinde bu sürece dair tepki veren ilk kulüp olmuştur.

Tüm resmi mecralarımız aracılığı ile dile getirdiğimiz mesajımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! #SavaşaHayır

Ayrıca bu hassasiyetimizin en büyük örneklerinden bir diğeri de; Ukrayna'da barışa dikkat çekmek ve maddi-manevi katkı sağlamak amacıyla 'Barış İçin Futbol' diyerek Shakhtar Donetsk ile Nisan ayında sahamızda oynadığımız dostluk maçı ve Shaktar Donetsk takımını her konuda yanlarında olarak günler boyunca ülkemizde ağırlamamızdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki duruşumuz ve sürecin ilk gününden itibaren tavrımız tüm kamuoyunun malumudur.

Dünkü maçın 58. dakikasında rakip takımın bazı oyuncularının, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler, tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir.

Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.

Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir.

Geldiğimiz noktada; bu konu üzerinden hem ülkemizin hem de kulübümüzün töhmet altında bırakılmasını, yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde gündem yapılmaya çalışılmasını ve konunun siyasetle ilişkilendirilmesini kınıyoruz.

Bu gündem vesilesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü olarak spor ve siyasetin birbirinden her zaman ayrı tutulması gerektiği noktasındaki duruşumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna hatırlatıyoruz.

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