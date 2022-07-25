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Kamburdan kurtuldu

Luiz Gustavo'nun Al Nassr'a gitmesiyle Fenerbahçe'de maaş bütçesi biraz daha rahatladı... Sarı-lacivertliler, kadroda en fazla maaş alanların başında gelen Mesut Özil, Luiz Gustavo, Jose Sosa ve Kim Min Jae ile yollarını ayırdı. Böylece yönetimin yeni yapacağı transferler için eli iyice rahatlamış oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Kamburdan kurtuldu
Luiz Gustavo'nun Al Nassr'a gitmesiyle Fenerbahçe'de maaş bütçesi biraz daha rahatladı... Sarı-lacivertliler, kadroda en fazla maaş alanların başında gelen Mesut Özil, Luiz Gustavo, Jose Sosa ve Kim Min Jae ile yollarını ayırdı. Böylece yönetimin yeni yapacağı transferler için eli iyice rahatlamış oldu.
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