Thiago Çukur Göztepe'ye

SPOR Toto 1'inci Lig'de transferin hareketli kulüplerinden Göztepe, hız kesmiyor. Futbol şubesi fiili olarak Ankersen'in İngiltere merkezli Sports Republic spor yatırımları şirketi bünyesine geçip yeni sezon öncesi transferde Mamah, Polmer, Hüsamettin, Berkin, Uğur Kaan, Berkay, Yunus Emre ve Yasin Öztekin gibi isimlerle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin golcüsü için de harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Watford takımından kadrosuna dahil etti Tiago Çukur'u Göztepe'nin kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'nin de 19 yaşındaki oyuncuyu oynayabileceği bir takıma göndermeyi planladığı ve İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Kariyerinde geçtiğimiz sezon sonunda A Milli Takım'a ilk kez seçilmeyi başaran Tiago Çukur, ay-yıldızlı formayla siftahı Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı. UEFA Uluslar Lig C Grubu karşılaşmasında İzmir'de Litvanya'yı ağırlayan milli takımımız karşılaşmayı 2-0 kazanırken, genç santrfor 84'üncü dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olmuştu.