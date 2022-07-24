Banza Sakarya’da

Bir süredir takımla denenen ve son olarak Bumamuru FC forması giyen Banza ile sözleşme imzalandı.

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Samsun teknik direktörü Bayram Bektaş

"Forvet, bek ve başka mevki için başkanımız da takıma yeni oyuncular katmaya hazır" diye konuştu.



Çankaya FK transfer atağını sürdürüyor.

Geçen sezon Kalecik FK'de 29 maça çıkan 24 yaşındaki stoper Osman Keçelioğlu'nu transfer etti.

Kırklarelispor transfer

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırklarelispor, savunma hattını Samsunspor'dan Necmi Can Cebeci ile takviye etti. 20 yaşındaki stoper 2 yıllık imza attı.

Kocaeli'de ayrılık

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor'da flaş bir ayrılık yaşandı. 2 ay önce sözleşme uzatılan Semih Karadeniz'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.