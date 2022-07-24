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Domgjoni Manisa’da

Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Kosovalı stoper David Domgjoni’yle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Domgjoni Manisa’da

Manisa FK, Kosovalı savunma oyuncusu David Domgjoni'yi kadrosuna kattı. Transferle ilgili duygularını ifade eden David Domgjoni, "Hedefi Süper Lig olan bir kulübe geldiğim için mutluyum" dedi. 2 yıllık sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki stoper, Süper Lig hedefine ulaşmak için çok çalışacağını ifade etti.
MENEMEN'DE OYNADI
Daha önce Menemenspor'da da top koşturan Domgjoni, son olarak Polonya'da Termalica forması giydi. Törene katılan yönetici Ahmet Karadağ, "Transferde sabırlı ve doğru adımlar atmak istiyoruz. Domgjoni, bu ligde oynamış bir oyuncu. Takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. İki tarafa da hayırlı olsun" sözlerini sarf etti.

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