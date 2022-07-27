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İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesi 2. turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılıp adını 3. Tur’a yazdırmak istiyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, kritik müsabakada sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında sahaya çıkması beklenen 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 2. Tur ön eleme maçında Dinamo Kiev ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

20.00'de başlayacak maçı İtalyan hakem Massimiliano İrrati yönetecek. İki takım Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı.

Temsilcimize tur için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak.

Eşitlik bu aşamada da bozulmazsa mücadele penaltı atışlarına gidecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus galibiyet planlarını hazırladı.

İMHA TİMİ HAZIR
Jorge Jesus, ilk maçtaki gibi doğru kurguyla Dinamo Kiev'e pozisyon vermemeyi hesaplıyor.

Hücumda ise çabuk paslaşmalar ve savunma arkası koşularla gol arayacak.

Portekizli çalıştırıcı hücum hattında İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King ve Enner Valencia dörtlüsünü kullanmayı planlıyor.

Maçın gidişatına göre Arda Güler, Lincoln, Bruma gibi futbolcular 'hamle oyuncusu' olarak kulübede bekleyecek.

Sarı-lacivertliler işi 90 dakikada bitirerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

TURU ATLARSA RAKİP STURM GRAZ
Fenerbahçe, 2. Tur'da D. Kiev'i elemeyi başarırsa 3. Tur'da Sturm Graz'ın rakibi olacak. Ardından Play-off aşamasındaki rakibini bekleyecek.

Kiev'i geçtikten sonra elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

AVRUPA'DA 242. RANDEVU
Fenerbahçe, Avrupa Kupaları'nda 242. maçına çıkıyor. Kanarya 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 yenilgi yaşadı. Rakip ağları 301 defa sarsarken kalesinde ise 354 gol gördü. Kupa 1'de ise 34. eleme maçına çıkacak. 33 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik, 10 yenilgi aldı.

SAVUNMA SIKINTISI
Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev rövanşı öncesi savunma hattında eksiklikler var. Kim-Min Jae, Napoli'ye gitti. Serdar Aziz sakat. Şu anda bu mevkide Marcel Tisserand ve Attila Szalai yer alıyor.

Jorge Jesus sakatlık veya taktiksel değişiklikte gerek olursa Willian Arao veya Filip Novak'ı bu bölgeye kaydırmayı hesaplıyor.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, Rossi, King, Valencia.

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Garmash, Besedin

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