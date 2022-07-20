Haberler Fenerbahçe Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

Son dakika spor haberi: Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin resmiyete dökülmesi beklenirken, Fenerbahçe'de stoper operasyonu için düğmeye basıldı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre listesini hazırlayan yönetim, hedefteki isimlerle görüşmelerini hızlandırdı. Fluminense'den Nino için istenen 8 milyon euro bonservis bedelini yüksek bulan Kanarya, Brezilya pazarında arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Willian Arao'nun ardından Flamengo'dan bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Gustavo Henrique'yi radarına alan sarı-lacivertli yönetim, transfer için Flamengo ile temasa geçti. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:03 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:04
Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

Savunma hattında sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe, gözünü yeniden Brezilya'ya çevirdi.

Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

Brezilya basınında yer alan haberde; Stoper takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'yi gündemine aldı.

Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

Fenerbahçe yönetiminin, Brezilya Ligi ekibine 29 yaşındaki savunmacının iş koşulları hakkında danıştığı iddia edildi.

Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

NINO PAHALI GELDİ!
Bir süredir Fluminense'den Nino'nun peşinde olan sarı-lacivertlilere Brezilyalı futbolcunun bonservisi pahalı geldi.

Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

8 milyon euro olarak belirlenen bonservisi yüksek bulan Kanarya, alternatif isimlere yöneldi.

Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

GUSTAVO HENRIQUE HAMLESİ!
Teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı Flamengo ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, görüşmeleri ilerletme amacıyla Gustavo Henrique için bir fiyat belirlemelerini istedi.

Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

Flamengo'nun henüz bir bonservis bedeli belirlemediği ve sarı-lacivertlilerden resmi hamle beklediği ifade edildi.

Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

Kadroda mevcut 6 savunma oyuncusu bulunan Brezilya ekibinin görüşmelere açık olduğu kaydedildi.

Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

Kariyerine 2012 yılında Santos'ta başlayan Gustavo Henrique, 8 senenin ardından 2020 yılında Flamengo'ya transfer oldu.

Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.80 milyon euro olarak gösteriliyor.

Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

Kariyerinde toplam 221 karşılaşmada görev alan Gustavo Henrique, 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

Brezilyalı savunma oyuncusunun kulübü Flamengo ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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