Flamengo'dan bir transfer daha! Jorge Jesus Gustavo Henrique'yi istedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı Flamengo'dan bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı Flamengo'dan bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Brezilya Ligi ekibinden Willian Arao'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bir kez daha Flamengo'ya ilgi sinyali verdi.
Savunma hattında sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe, gözünü yeniden Brezilya'ya çevirdi.
Brezilya basınında yer alan haberde; Stoper takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'yi gündemine aldı.
Fenerbahçe yönetiminin, Brezilya Ligi ekibine 29 yaşındaki savunmacının iş koşulları hakkında danıştığı iddia edildi.
NINO PAHALI GELDİ!
Bir süredir Fluminense'den Nino'nun peşinde olan sarı-lacivertlilere Brezilyalı futbolcunun bonservisi pahalı geldi.
8 milyon euro olarak belirlenen bonservisi yüksek bulan Kanarya, alternatif isimlere yöneldi.
GUSTAVO HENRIQUE HAMLESİ!
Teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı Flamengo ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, görüşmeleri ilerletme amacıyla Gustavo Henrique için bir fiyat belirlemelerini istedi.
Flamengo'nun henüz bir bonservis bedeli belirlemediği ve sarı-lacivertlilerden resmi hamle beklediği ifade edildi.
Kadroda mevcut 6 savunma oyuncusu bulunan Brezilya ekibinin görüşmelere açık olduğu kaydedildi.
Kariyerine 2012 yılında Santos'ta başlayan Gustavo Henrique, 8 senenin ardından 2020 yılında Flamengo'ya transfer oldu.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.80 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerinde toplam 221 karşılaşmada görev alan Gustavo Henrique, 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Brezilyalı savunma oyuncusunun kulübü Flamengo ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.