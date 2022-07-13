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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Kim Min-Jae antrenmanda yer almadı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki yıldız oyuncusu Kim Min-Jae'nin transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:46 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:52
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Kim Min-Jae antrenmanda yer almadı!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde en çok merak edilen konuların başında Kim Min Jae'nin durumu geliyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağını merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANDA YER ALMADI

Napoli'nin transfer gündeminde yer alan Kim Min Jae bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Yıldız futbolcunun transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

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