Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin golcü transferinde listeye aldığı ilk isimse Alexander Sörloth olmuştu. Norveçli futbolcu için pazarlıklar sürüyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 12:17
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

Sarı-lacivertliler Emre Mor, Bruma ve Lincoln gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

Fenerbahçe, kadrosunda eksik mevkilere takviye yapmak için transferde gaza bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

Kanarya özellikle yeni forvetini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

Başkan Ali Koç'un ısrarla takımda görmek istediği, teknik direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği Alexander Sörloth transferi için RB Leipzig ve oyuncuyla pazarlıklar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

Fenerbahçe, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamış yıldız isim için Alman temsilcisine 6.5 milyon euro önerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

Norveçli yıldıza da 2 milyon euro garanti maaş teklifini iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

RB Leipzig, 26 yaşındaki golcü için 8 milyon euro bonservis talep ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

Sörloth'un da 3 milyon euro'luk maaş beklentisi var. Pazarlıkların olumlu sonuçlanması için çaba sarf ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

5 Aralık 1995 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

Kariyerine, Rosenborg altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

Sırasıyla Bodo Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, Leipzig ve Real Sociedad formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

26 yaşındaki golcü Norveç Milli Takımı ile 42 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

1.95 cm boyundaki golcünün güncel piyasa değeri 10 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Sörloth için pazarlık halinde! Konuşulan rakamlar...

Leipzig ile olan sözleşmesi ise 2025'te sona eriyor.

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