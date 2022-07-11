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Arao geliyor

Willian Arao için geri sayıma geçildi... Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı ön liberonun bu hafta (yüksek olasılıkla bugün) İstanbul'a gideceğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Arao geliyor
Willian Arao için geri sayıma geçildi... Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı ön liberonun bu hafta (yüksek olasılıkla bugün) İstanbul'a gideceğini duyurdu. Takım arkadaşları ile vedalaşan Arao son maçın kadrosuna da alınmadı. 29 yaşındaki oyuncu, Jorge Jesus'un eski öğrencisi. Geçen sezon Flamengo forması ile 33 maçta şans bulan Arao, 5 gol+2 asistlik skor katkısı sağladı. Arao, Flamengo'nun yanı sıra Botafogo ve Corinthians formaları da giydi.
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