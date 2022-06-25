FENERBAHÇE TİRANA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Tirana maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Tirana ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Tirana maçı 25 Haziran Cumartesi günü 18:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

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