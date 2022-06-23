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Carvalho’da sıkı pazarlık

Fenerbahçe'de gündemde yer alan orta sahalardan William Carvalho'yla görüşmeler de sürüyor. Real Betis'teki sözleşmesinde çıkış maddesi bulunan Portekizli orta sahayla ilgili sorunun yıllık ücret olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncu, 3.5 milyon euro'nun altına sıcak bakmıyor. Pazarlıkları sürdüren sarı- lacivertliler ise 2.5 milyon euro'nun üzerine çıkmak istemiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Carvalho’da sıkı pazarlık

Fenerbahçe'de gündemde yer alan orta sahalardan William Carvalho'yla görüşmeler de sürüyor. Real Betis'teki sözleşmesinde çıkış maddesi bulunan Portekizli orta sahayla ilgili sorunun yıllık ücret olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncu, 3.5 milyon euro'nun altına sıcak bakmıyor. Pazarlıkları sürdüren sarı- lacivertliler ise 2.5 milyon euro'nun üzerine çıkmak istemiyor. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Carvalho, geçen sezon 49 maçta 4 gol ve 5 asistle oynadı. Real Betis, yıldız oyuncu için 16 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemişti.

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