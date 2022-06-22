Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi! Görüşmeler...

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor. Sol kanat mevkisini Bruma ile güçlendiren Kanarya, hücum hattını zenginleştirmeye devam edecek.



Sağ kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekibin gündemine Fatih Karagümrük'te yeniden yıldızını parlatan Emre Mor girdi.

A Spor'un haberine göre; Kanarya, oyuncunun transferi için Fatih Karagümrük Kulübü'yle görüşmelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon Karagümrük'te 29 resmi maça çıkan Emre Mor, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.