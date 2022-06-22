Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Dimitris Itoudis, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Düzenlenen imza töreninde sözlerine Türkçe 'Günaydın, merhaba' diyerek başlayan Itoudis, "Burada olmaktan onur duyuyorum. Çok şanslıyım. Sorumluluğumun farkındayım. Çok mutluyum. Başta başkanımız Ali Koç olmak üzere herkese bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Basının yüksek katılımı beni inanılmaz mutlu etti. Tarih yazmak için buradayız. Beklentileri karşılaşmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



WILBEKIN LİSTEDE

Transfer listesindeki Scottie Wilbekin'i doğrulayan İtoudis, "Derya ve Gherardini ile konuşuyoruz. Wilbekin ile de görüşmelerimiz devam ediyor" bilgisini paylaştı. Türk pasaportu bulunan ABD'li oyuncu, Maccabi Tel Aviv'de görev yapıyor.



AVRUPA'DA BİR MARKA

İmza törenine katılan yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, "F.Bahçe'yi, Avrupa'da başarı denince akla ilk gelen isimlerin biri Itoudis ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. F.Bahçe, basketbolda Avrupa'nın en güçlü markalarından biri. Bunu korumak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.