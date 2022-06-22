Haberler Fenerbahçe Tarih yazmak için buradayız

Tarih yazmak için buradayız

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevine getirilen Dimitris Itoudis, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Düzenlenen imza töreninde sözlerine Türkçe ‘Günaydın, merhaba’ diyerek başlayan Itoudis, “Burada olmaktan onur duyuyorum. Çok şanslıyım. Sorumluluğumun farkındayım. Çok mutluyum. Başta başkanımız Ali Koç olmak üzere herkese bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Basının yüksek katılımı beni inanılmaz mutlu etti. Tarih yazmak için buradayız. Beklentileri karşılaşmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Tarih yazmak için buradayız

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Dimitris Itoudis, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Düzenlenen imza töreninde sözlerine Türkçe 'Günaydın, merhaba' diyerek başlayan Itoudis, "Burada olmaktan onur duyuyorum. Çok şanslıyım. Sorumluluğumun farkındayım. Çok mutluyum. Başta başkanımız Ali Koç olmak üzere herkese bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Basının yüksek katılımı beni inanılmaz mutlu etti. Tarih yazmak için buradayız. Beklentileri karşılaşmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

WILBEKIN LİSTEDE
Transfer listesindeki Scottie Wilbekin'i doğrulayan İtoudis, "Derya ve Gherardini ile konuşuyoruz. Wilbekin ile de görüşmelerimiz devam ediyor" bilgisini paylaştı. Türk pasaportu bulunan ABD'li oyuncu, Maccabi Tel Aviv'de görev yapıyor.

AVRUPA'DA BİR MARKA
İmza törenine katılan yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, "F.Bahçe'yi, Avrupa'da başarı denince akla ilk gelen isimlerin biri Itoudis ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. F.Bahçe, basketbolda Avrupa'nın en güçlü markalarından biri. Bunu korumak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

DİĞER
Karan'a kardeş geliyor! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin 2. çocuk heyecanı
Melis Sütşurup ile Bodrum'a balayına giden Mustafa Sandal'a Emina Jahovic şoku
Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı...
Anlaşma tamam! Süper Lig devine imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle
G.Saray istiyordu F.Bahçe kapıyor! Sambacı kanat geliyor
DİYANET 2022 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
İL İL KURBAN FİYATLARI 2022
KURBANLIK NASIL SEÇİLİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Cabral bombası! Beşiktaş'tan Cabral bombası! 01:34
Bardakcı’da mutlu son Bardakcı’da mutlu son 01:33
Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle 01:28
Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi! Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi! 01:23
Sörloth harekatı! F.Bahçe'den Almanya'ya çıkarma Sörloth harekatı! F.Bahçe'den Almanya'ya çıkarma 01:20
F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... 00:56
Daha Eski
F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... 00:51
Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması Domenec Torrent'ten Galatasaray açıklaması 00:29
Menajerinden transfer sözleri! Beşiktaş... Menajerinden transfer sözleri! Beşiktaş... 00:29
Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı... Galatasaray'da Domenec Torrent ile yapılan görüşmeler ortaya çıktı! Tazminatı... 00:28
Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli 00:28
Beşiktaş'tan sol bek operasyonu! Beşiktaş'tan sol bek operasyonu! 00:28