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FENERBAHÇE SHKUPI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Shkupi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde sahaya iniyor. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe, Shkupi ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 14:02
FENERBAHÇE SHKUPI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Shkupi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Shkupi maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fenerbahçe - Shkupi maçını canlı izlemek için tıklayınız...

Fenerbahçe ile Shkupi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SHKUPI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı. Maç 18:00'da Fenerbahçe Youtube'da yayınlanacak.

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